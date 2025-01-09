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Narin Güran cinayetinde şok gelişmeler! 172 kişi ifade verdi hepsi aynı şeyleri söyledi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 09.01.2025 01:17
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Narin Güran cinayetinde şok gelişmeler! 172 kişi ifade verdi hepsi aynı şeyleri söyledi

Narin Güran cinayetinde şok detaylar. 10 klasör, 4 bin sayfalık dava dosyasında 172 kişi ifade verdi. Tanıkların çoğu 'Görmedim, duymadım, tanımam!' dedi. Mahkemeden çıkan kararda amca, abi ve anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Gerekçeli karar ise Ocak sonunda istinaf mahkemesine gönderilecek.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma ve dava sürecine dair önemli detaylar gün yüzüne çıktı. 10 klasörden oluşan dava dosyasında tam 4 bin sayfa bulunuyor. Fotoğraflar, görüntüler ve ifadelerle dolu dosyada, bugüne kadar 172 kişinin tanık ya da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Ancak ifadeler, olayın karanlık noktalarını aydınlatmaktan uzak görünüyor.

NARİN'İ NE GÖREN VAR NE TANIYAN...

"GÖRMEDİM, DUYMADIM, TANIMAM"

Soruşturma kapsamında ifade veren kişilerden hemen hemen hepsi benzer yanıtlar verdi. "21 Ağustos'ta Narin Güran'ı gördünüz mü? Gördüyseniz nerede ve hangi saatte gördünüz?" sorusuna verilen yanıtlar dikkat çekiciydi:

Demir Ustası: "Narin'i hiç görmedim."

Köy İmamı: "Kuran kursuna gelen öğrencilerin çoğunu tanırım, Narin'i tanımıyorum."

Korucu: "Bu sene hiç görmedim, kaybolmadan önce de görmedim."

Kasap: "Evimiz köyün biraz dışında, o yüzden hiç görmedim."

Köylüsü: "Görmedim ve tanımıyorum."

Verilen bu ifadeler, cinayetin çözümüne dair soruların yanıtlanmasını daha da zorlaştırdı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZALARI

28 Aralık'ta açıklanan kararda, Narin Güran'ın amcası Salim Güran, abisi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın seyrini değiştiren itirafçı Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Narin’i ne gören var ne tanıyan...Narin’i ne gören var ne tanıyan... NARİN'İ NE GÖREN VAR NE TANIYAN...

Narin Güran cinayetinde şok gelişmeler! 172 kişi ifade verdi hepsi aynı şeyleri söyledi
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Narin Güran cinayetinde şok gelişmeler! 172 kişi ifade verdi hepsi aynı şeyleri söyledi Narin Güran cinayetinde şok gelişmeler! 172 kişi ifade verdi hepsi aynı şeyleri söyledi Narin Güran cinayetinde şok gelişmeler! 172 kişi ifade verdi hepsi aynı şeyleri söyledi
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