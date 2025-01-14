Narin’in annesi Yüksel Güran’dan cinayet itirafı mı geldi?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin şikayeti üzerine tam 19 gün boyunca aranan küçük kızın Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinden cansız bedenine ulaşıldı.
Türkiye'nin konuştuğu cinayetle ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran gözaltına alınıp tutuklandı. Ardından yürütülen soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'la birlikte 12 kişinin tutuklanması kararlaştırıldı.
"BEN GÖMDÜM"
İfadesinde cinayetle ilgili itirafta bulunan Bahtiyar, "Narin'i Salim öldürdü, bana cansız bedenini teslim etti. Bunu yok et' dedi. Ben de çuval içerisine koyup dereye bıraktım" ifadelerini kullandı.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Yapılan araştırmalar ve HTS kayıtları incelendiğinde ise anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın cinayet saatinde yan yana olduğu ortaya çıktı. İddianamede, dört sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, 28 Aralık'ta yapılan duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Öyle ki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet suçundan beraat eden Nevzat Bahtiyar ise sadece 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATINDAN ÇARPICI AÇIKLAMA!
Türkiye'nin konuştuğu cinayette, katilin kim olduğu hala gizemini korurken Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.
ANNE YÜKSEL GÜRAN'DAN İTİRAF MI GELDİ?
Anne Yüksel Güran'ın cinayetle ilgili itirafta bulunduğunu iddia eden Avukat Ali Eryılmaz, "Az kaldı,görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yapti" dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim de!" ifadelerini kullandı.
HALILARIN KRİMİNAL RAPORUNUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturmada daha önce baba Arif Güran'ın evindeki bütün halıların üzerinde mavi ışık taraması (luminol çalışması) yapıldı. Çalışmalarda halılar üzerinde elde edilen kıl örnekleri ve lekeler, numaralandırılarak halılardan kesilen örneklerle birlikte Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. İncelemelerin ardından halılar Güran ailesine iade edilirken, mahkeme dosyasına da giren tutanağın detayları ortaya çıktı. 19-23 Eylül 2024 tarihlerinde yapılan incelemelerde, şu ifadelere yer verildi:
GİZEMLİ DNA BULUNDU
1. Desenli örtü (BN:8) üzerinden alınan 3 numaralı leke numunesinde, halı parçası (BN:25) üzerinden alınan leke numunesinde, kan olmadığı tespit edilmiştir. Numuneler, başka biyolojik örnek içerebileceği değerlendirilerek çalışmalara alınmıştır.
2. Yolluk (BN:1) üzerinden alınan 1 ve 2 numaralı leke numunelerinde, yolluk parçası (BN.2) üzerinden alınan leke numunesinde, halı parçası (BN:4-1) üzerinden alınan leke numunesinde, svap numunesinde (BN:15) meni bulunmadığı tespit edilmiştir. Numuneler, başka biyolojik örnek içerebileceği değerlendirilerek çalışmalara alınmıştır.
3. İki parça yolluk (BN:9) üzerinden alınan leke numunesinden, halı parçası (BN:14) üzerinden alınan leke numunesinden, erkek genotipine sahip bir bireye ait DNA profili elde edilmiştir.
4. Elde edilen DNA profili/profilleri (karışım DNA profili/profilleri hariç), JDNA Profil Verilerinde (Jandarma Kriminal Başkanlığı Ankara, İstanbul ve Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlükleri, Biyolojik İnceleme Laboratuvarlarınca tutulan) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Biyolojik İncelemeler Şube Müdürlüğü Laboratuvarlarında bulunan 'Sahibi Tespit Edilemeyen Olay Yeri DNA Profilleri ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 80/2 no maddesi ve Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik'in 14/2'nci maddesi gereğince alınacak karar tarafımıza ulaştırılıncaya kadar laboratuvarımızda muhafaza altına alınan kişilere ait DNA profilleri arasında taranmış ve benzer profile rastlanmamıştır.
5. Rapor bölümünde belirtilen ve DNA profili elde edilen numune/numuneler haricinde, tarafımıza gönderilen veya laboratuvarda tespit edilen diğer numune/numuneler DNA analiz çalışmalarına cevap vermemiş olup, DNA profili elde edilememiştir.
6. Elde edilen DNA profilinin; VAN-BYL-2024-1321, VAN-BYL-2024-1338, VAN-BYL-2024-1347, VAN- BYL-2024-1348, VAN-BYL-2024-1362, VAN-BYL-2024-1363 numaralı uzmanlık raporlarında belirtilen DNA profilleri ile Narin Güran isimli çocuğun ölü olarak bulunması olayı ile ilgili olarak daha önce gönderilen tüm bulgulardan elde edilen DNA profillerinin yapılan mukayesesinde;
a. Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığının 24 Ağustos 2024 tarihli, Sayı: E-50502561-270.03.99-31400612 sayılı yazısı ile '21.08.2024 tarihinde, Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi Tavşantepe Mahallesinde meydana gelen 'Kayıp Çocuk' olayı ile ilgili olarak' gönderilen ve Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün 26 Ağustos 2024 tarihli, Sayı: Z-18986836-530.01.05-31428823 sayılı, VAN-BYL-2024-1321 numaralı uzmanlık raporunda belirtilen 'Yastık kılıfları (BN:3) üzerinden alınan 1-4 nolu leke numunelerinden' elde edilen DNA profili ile uyumlu olduğu, elde edilen diğer DNA profilinden farklı olduğu, tespit edilmiştir.
b. VAN-BYL-2024-1338, VAN-BYL-2024-1362, VAN-BYL-2024-1363 numaralı uzmanlık raporlarında belirtilen DNA profillerinden ve Narin Güran isimli çocuğun ölü olarak bulunması olayı ile ilgili olarak daha önce gönderilen tüm bulgulardan elde edilen DNA profillerinden farklı olduğu, karışım DNA profilleri içerisinde bulunmadığı, tespit edilmiştir.
c. VAN-BYL-2024-1347, VAN-BYL-2024-1348 numaralı uzmanlık raporlarında çalışılan numuneler DNA analiz çalışmalarına cevap vermediğinden istenilen mukayese yapılamamıştır."