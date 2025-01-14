Narin’in annesi Yüksel Güran’dan cinayet itirafı mı geldi?

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Kriminal rapor ortaya çıktı

4. Elde edilen DNA profili/profilleri (karışım DNA profili/profilleri hariç), JDNA Profil Verilerinde (Jandarma Kriminal Başkanlığı Ankara, İstanbul ve Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlükleri, Biyolojik İnceleme Laboratuvarlarınca tutulan) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları Biyolojik İncelemeler Şube Müdürlüğü Laboratuvarlarında bulunan 'Sahibi Tespit Edilemeyen Olay Yeri DNA Profilleri ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 80/2 no maddesi ve Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik'in 14/2'nci maddesi gereğince alınacak karar tarafımıza ulaştırılıncaya kadar laboratuvarımızda muhafaza altına alınan kişilere ait DNA profilleri arasında taranmış ve benzer profile rastlanmamıştır.

5. Rapor bölümünde belirtilen ve DNA profili elde edilen numune/numuneler haricinde, tarafımıza gönderilen veya laboratuvarda tespit edilen diğer numune/numuneler DNA analiz çalışmalarına cevap vermemiş olup, DNA profili elde edilememiştir.