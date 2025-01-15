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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 17:32 Güncelleme: 15.01.2025 18:10
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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna itiraz

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

İtirazı değerlendiren 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dilekçenin Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Öte yandan Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna bir süre önce itirazda bulunan avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz'ın sunduğu dilekçeyi de aynı gerekçeyle yetkili 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

ANNE, AĞABEY VE AMCA İÇİN MÜEBBET

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna itiraz Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna itiraz Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna itiraz
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