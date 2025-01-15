Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme! Anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna itiraz

Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.