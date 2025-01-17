2016 yılından beri kapalı olan yol trafiğe açıldı

Bulanık'ta güvenlik gerekçesiyle 2016 yılından beri kapalı bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki yol, sürücülerin ve yayaların daha rahat seyahat etmesi için yeniden trafiğe açıldı. AK Parti Bulanık İlçe Teşkilatı ve mahalle muhtarlarından oluşan bir heyet, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'yu makamında ziyaret ederek, yolun trafiğe açılmasından dolayı işlemeli Türk bayrağı takdim ettiler. Kaymakam Koşunsu, toplumun istek ve taleplerinin yerine getirilmesinin büyük önem arz ettiğini belirterek, "Vatandaşımızın görüş ve talepleri bizim için çok kıymetli. Bu vesileyle bir kez daha belirtmek isterim ki devletimiz milletinin yanında, kapımız herkese açık. Bulanık için, vatandaşımız için hep birlikte daha iyiyi ve daha güzelini arama gayretindeyiz" dedi.



AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Tahir Korkmaz ise 2016 yılında güvenlik sebebiyle kapatılan Suat İshakoğlu Caddesi'nin İlçe Trafik Komisyonunun kararıyla tek taraflı tekrar trafiğe açıldığını belirterek, "Bu yol, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çarşı merkezine doğru tek taraflı trafiğe açık olacak ve yol üzerinde araç park yapılması yasak olacaktır. Vatandaşlarımızın trafik cezalarına maruz kalmamaları için dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

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