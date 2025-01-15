15 Ocak 2025, Çarşamba
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İBB'den İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 10:51 Güncelleme: 15.01.2025 11:19
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İBB’den İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam talebinde bulundu. Karar UKOME'de kabul edildi. İBB geçtiğimiz günlerde de ulaşıma yüzde 46'lık bir zam talebinde bulunmuş ancak karar UKOME tarafından reddedilmişti. Karar sonrası İstanbul'da tam bilet 27 TL, öğrenci ise 13,18 TL oldu. Yeni tarifeler 20 Ocak 2025 Pazartesi'den itibaren geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam talebinde bulundu. Karar UKOME'de kabul edildi.

İBB'DEN ULAŞIMA %35 ZAM TALEBİ

YÜZDE 46'LIK TALEP REDDEDİLMİŞTİ
İstanbul'da ilk olarak geçtiğimiz günlerde ulaşıma yüzde 46'lık bir zam talebi yapılmış ancak İBB'nin UKOME'de önerdiği zam teklifi reddedilerek alt komisyona gönderilmişti.

İBB'nin geçtiğimiz günlerde önerdiği yüzde 46'lık zam teklifi UKOME'de reddedilmişti (AA)İBB'nin geçtiğimiz günlerde önerdiği yüzde 46'lık zam teklifi UKOME'de reddedilmişti (AA)

TEMMUZDA YÜZDE 22 CİVARINDA ZAM YAPILMIŞTI
İstanbul'da 2024 yılında ulaşıma en son zam Temmuz ayında yüzde 22'lere varan oranla yapılmıştı. UKOME'de 25 Temmuz'da alınan kararda, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükselmişti.

İstanbul'da halihazırda tam bilet 20 TL, öğrenci ise 9,76 TL idi. (AA)İstanbul'da halihazırda tam bilet 20 TL, öğrenci ise 9,76 TL idi. (AA)

UYGULANAN TOPLU TAŞIMA FİYAT TARİFESİ

Kategori Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL)
Tam bilet 20,00 27,00
Öğrenci 9,76 13,18
Öğretmen ve 60 yaş 14,32 19,33
Öğrenci abonman 282,50 381,38
Tam abonman 1569,00 2118,15
Metrobüs - Tam 29,68 40,07
Metrobüs - Öğretmen ve 60 yaş 16,28 21,98
Metrobüs - Öğrenci 9,76 13,18
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İBB’den İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam İBB’den İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam İBB’den İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
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