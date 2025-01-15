İBB’den İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam talebinde bulundu. Karar UKOME'de kabul edildi.

YÜZDE 46'LIK TALEP REDDEDİLMİŞTİ

İstanbul'da ilk olarak geçtiğimiz günlerde ulaşıma yüzde 46'lık bir zam talebi yapılmış ancak İBB'nin UKOME'de önerdiği zam teklifi reddedilerek alt komisyona gönderilmişti.