İBB'den İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam talebinde bulundu. Karar UKOME'de kabul edildi. İBB geçtiğimiz günlerde de ulaşıma yüzde 46'lık bir zam talebinde bulunmuş ancak karar UKOME tarafından reddedilmişti. Karar sonrası İstanbul'da tam bilet 27 TL, öğrenci ise 13,18 TL oldu. Yeni tarifeler 20 Ocak 2025 Pazartesi'den itibaren geçerli olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 oranında zam talebinde bulundu. Karar UKOME'de kabul edildi.
YÜZDE 46'LIK TALEP REDDEDİLMİŞTİ
İstanbul'da ilk olarak geçtiğimiz günlerde ulaşıma yüzde 46'lık bir zam talebi yapılmış ancak İBB'nin UKOME'de önerdiği zam teklifi reddedilerek alt komisyona gönderilmişti.
TEMMUZDA YÜZDE 22 CİVARINDA ZAM YAPILMIŞTI
İstanbul'da 2024 yılında ulaşıma en son zam Temmuz ayında yüzde 22'lere varan oranla yapılmıştı. UKOME'de 25 Temmuz'da alınan kararda, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükselmişti.
UYGULANAN TOPLU TAŞIMA FİYAT TARİFESİ
|Kategori
|Eski Fiyat (TL)
|Yeni Fiyat (TL)
|Tam bilet
|20,00
|27,00
|Öğrenci
|9,76
|13,18
|Öğretmen ve 60 yaş
|14,32
|19,33
|Öğrenci abonman
|282,50
|381,38
|Tam abonman
|1569,00
|2118,15
|Metrobüs - Tam
|29,68
|40,07
|Metrobüs - Öğretmen ve 60 yaş
|16,28
|21,98
|Metrobüs - Öğrenci
|9,76
|13,18
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