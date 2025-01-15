İstanbul taksi ücretleri yükseldi! 2025 zamlı tarife ne kadar oldu?

Toplu taşıma zamlarından sonra taksi ücretlerine yapılan zamlarda merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2025 yılı itibariyle toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldığını açıkladı.

İstanbul Taksi Zamları (AA)

Taksimetre Açılış ve İndi Bindi Ücretleri Arttı

2025 Ocak ayı zammından önce, son artış Temmuz 2024'te yapılmıştı. O dönemde taksimetre açılış ücreti 24,55 TL'den 30 TL'ye, kilometre başına ücret ise 17,61 TL'den 20 TL'ye yükselmişti. İndi bindi ücreti ise 90 TL'den 100 TL'ye çıkarılmıştı.

İstanbul Taksi Zamları (AA)

UKOME toplantısından çıkan kararla birlikte, İstanbul'daki taksimetre açılış ücreti 30 liradan 42 liraya yükseldi. İndi bindi olarak adlandırılan minimum ücret ise 100 liradan 135 liraya çıkarıldı.