Dinlene dinlene 500 milyonluk vurgun! Böyle dolandırmışlar

Nevşehir'de internet üzerinden sözde ikinci el eşya ve telefon satışı yaparak vatandaşları dolandıran çeteye yönelik 8 ilde 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 250 kişiyi 500 milyon dolandıran çetenin 8 saatte bir nöbet değişerek dinlendikleri de ortaya çıktı.



Nevşehir'de internet sitesi üzerinden ikinci el eşya ve telefon satın alan 4 kişi, aldıkları ürünler gelmeyince polise giderek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan ekipler yaklaşık 1 yıl fiziki ve teknik takip sonrası 250 kişiyi 500 milyon dolandıran çete liderinin Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden Serkan K. olduğunu belirledi. Serkan K. ile eşi, annesi, kayınbabası, kardeşi, baldızı ve kayınbiraderinin de aralarında bulunduğu 56 kişi gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Savcılık talimatıyla Nevşehir'deki 4 müştekinin farklı bankalara göndermiş olduğu paraların takibini yapan ekipler paraların kripto varlıklar üzerinden şahıslarca kendi hesaplarına transfer edildiğini belirledi.