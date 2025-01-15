Haberler Tıkla Haberleri İstanbul'da korkunç ölüm! Bir tonluk kepçe kovası üstüne düştü

İstanbul'da korkunç ölüm! Bir tonluk kepçe kovası üstüne düştü

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Şantiye alanında çalışan 28 yaşındaki Sinan Budak, 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Gözyaşlarını tutamayan Budak’ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:44
ABONE OL
İstanbul’da korkunç ölüm! Bir tonluk kepçe kovası üstüne düştü

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Akşemsettin Viyadüğünün altında bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Budak sabah saatlerinde viyadük altındaki şantiyede çalışmaya başladı.

Bir tonluk kepçe kovası üstüne düştü (DHA)Bir tonluk kepçe kovası üstüne düştü (DHA)

Alanda çalıştırılan kepçe kovası bir anda yerinden çıktı. Budak'ın üstüne yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kova düştü. Olay sonucu başına darbe alan Budak bir anda yere yığıldı.

Bir tonluk kepçe kovası üstüne düştü (DHA)Bir tonluk kepçe kovası üstüne düştü (DHA)

KEPÇE KOVASI ÜSTÜNE DÜŞTÜ

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şantiye alanı çevresine güvenlik şeridi çekti.

Bir tonluk kepçe kovası üstüne düştü (DHA)Bir tonluk kepçe kovası üstüne düştü (DHA)

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir tonluk kepçe kovası üstüne düştü (DHA)Bir tonluk kepçe kovası üstüne düştü (DHA)

ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden Sinan Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Budak'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA