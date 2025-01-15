Marmaray ücretleri 2025 zammı açıklandı! Marmaray ücretleri ne kadar oldu?

Yeni yılın gelişiyle birlikte İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından açıklanan yeni tarifeye göre, Marmaray ve diğer toplu taşıma araçlarının fiyatları güncellendi. Zam öncesinde 44 TL olan Marmaray tam bilet ücreti, yeni zamla birlikte 59,76 TL'ye yükseldi. İşte İstanbul toplu taşıma ücretleri listesi…

2025 Marmaray Ücreti (AA)

İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri Listesi

Tam Bilet: 27 TL

Öğrenci Bileti: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 Yaş Üzeri: 19,33 TL

Öğrenci Abonman: 381,37 TL

Tam Abonman: 2.118 TL

Metrobüs Tam Bilet: 40,068 TL

Metrobüs Öğretmen ve 60 Yaş Üzeri: 21,97 TL

Metrobüs Öğrenci: 13,17 TL