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Bahçelievler’de "scooter" faciası! Otomobilin altında kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.11.2024 23:23
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Bahçelievler’de scooter faciası! Otomobilin altında kaldı

İstanbul Bahçelievler’de cadde üzerinde kullandığı scooter'dan düşen bir kişi, seyir halindeki otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ve scooterdaki diğer kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde giden elektrikli scooterden 2 kişiden biri, dengesini kaybederek yere düştü.

Bahçelievler’de scooter’dan düşen sürücü otomobilin altında kaldı (Foto: İHA)Bahçelievler’de scooter’dan düşen sürücü otomobilin altında kaldı (Foto: İHA)

Yere düşen 25 yaşlarındaki genç, aynı istikamette giden 34 KLA 81 plakalı aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin altında kalarak ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler’de scooter’dan düşen sürücü otomobilin altında kaldı (Foto: İHA)Bahçelievler’de scooter’dan düşen sürücü otomobilin altında kaldı (Foto: İHA)

Otomobil sürücüsü ve scooterdaki diğer kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri caddeye gelerek çalışma yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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