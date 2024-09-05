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Kütahya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 22:50
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Kütahya’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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