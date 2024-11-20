Esenyurt’ta daire anlaşmazlığı kavgası can aldı!

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Sultaniye Mahallesi 641 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Barış Sapil ve İlhan Sapil kardeşlerin ortak daireleri vardı. Ağabey İlhan Sapil, kiracıları arayarak evden çıkmalarını istedi.



Kiracıların, ev sahibi Barış Sapil'i arayarak şikayette bulunması üzerine Barış Sapil, çekiçle Ağabey İlhan Sapil'in evine 34 DMN 310 plakalı otomobili ile gitti. İkili bir süre tartıştıktan sonra ağabey İlhan Sapil, kardeşi Barış Sapil'e 4 el ateş etti. Barış Sapil, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Ağabey İlhan Sapil ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer yandan, Barış Sapil'in 2 çocuk babası olduğu, iddiaya göre Ağrı'nın Doğubayazit ilçesinde belediyede görevli zabıta olarak çalıştığı ve birkaç ay önce istifa edip İstanbul'a taşındığı öğrenildi. Sapil'in cenazesi memleketi Ağrı'da defnedilecek.