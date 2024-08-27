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Hakkari'de feci kaza! Araçlar çarpıştı: 4 yaralı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 00:35 Güncelleme: 27.08.2024 00:35
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Hakkari’de feci kaza! Araçlar çarpıştı: 4 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken araçlarda maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

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