Sokağa tel örgü çekti iddiası herkesi şaşırttı: Tekirdağ’da genç kadın mahalleliyi üç saat esir aldı

Ayla Güven, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortacami Mahallesi'ndeki Soysal Sokak'ta 2 bin 100 metrekarelik alanın tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle sokağın girişi ve 2 bin 100 metrekarelik alanı tel örgü çektirerek araç ve yaya trafiğine kapattı. Üzerinde Cafer Tayyar İlkokulu'nun da bulunduğu sokak tel örgütlerle kapatılınca veliler ve öğrenciler, okula giriş ve çıkışlarda sıkıntı yaşadı.

Ayla Güven, sokak üzerinde 1982 yılından bu yana 2 bin 100 metrekarelik alanın tapularının kendilerine ait olduğunu söyledi.

Alanın kendilerine miras kaldığını ve 1,5 yıl önce haberleri olduğunu anlatan Güven, "Sorunun çözümü için belediyeden bir olumlu sonuç bekliyoruz. Şu anda uzlaşma bekliyoruz" dedi.

BELEDİYE DAVET EDİLDİ

Sokağın tel örgülerle kapatılması sonrası bölgeye Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Güven ile görüşen zabıta yetkilileri, sorunun çözümü için kendisine yardımcı olacaklarını belirterek, belediyeye davet etti. Bunun üzerine Ayla Güven, sokaktaki tel örgüleri kaldırdı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan sokak yeniden açıldı.

SAHİPLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Sokak sakinlerinden Mehmet Sabancı, yolun tel örgülerle kapatıldığını görünce şaşkınlık yaşadığını ve diğer vatandaşların da bu duruma tepki gösterdiğini söyledi.

Sabancı, "Önce direk diktiler, bir saat sonra da tel örgü çektiler. 20 metre ileride oturuyorum. Şaşırdım, direği koyunca 'ne oluyor acaba' dedim. Pazarı kaldıracaklar sandım. Burasını çok eskiden biliyorum. Burasının sahipli olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.