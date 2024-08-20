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TEM Otoyolu'nda feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 06:20
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TEM Otoyolu’nda feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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