Sakarya'da ortalık savaş alanı! Araçlar kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşandı. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ayrıca ortalık savaş alanına dönerken yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde ilerleyen Emircan Doğukan B. (21) yönetimindeki 54 ZZ 412 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Korucuk yönünde giden T.B. idaresindeki 54 TK 149 plakalı otomobille çarpıştı.
Korucuk yönünde seyreden F.T. kontrolündeki 54 AIB 316 plakalı hafif ticari araç ile D.K. yönetimindeki 54 ED 970 plakalı SUV tipi araç da kazaya karıştı.
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Emircan Doğukan B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada, sürücüler T.B. ve F.T. ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Emircan Doğukan B'nin cesedi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
2 SAATİN ARDINDAN YOL ULAŞIMA AÇILDI
Kaza nedeniyle 2 saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.