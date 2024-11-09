Sakarya’da ortalık savaş alanı! Araçlar kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde ilerleyen Emircan Doğukan B. (21) yönetimindeki 54 ZZ 412 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Korucuk yönünde giden T.B. idaresindeki 54 TK 149 plakalı otomobille çarpıştı.

Sakarya'da 4 araç birbirine girdi (Foto: AA)



Korucuk yönünde seyreden F.T. kontrolündeki 54 AIB 316 plakalı hafif ticari araç ile D.K. yönetimindeki 54 ED 970 plakalı SUV tipi araç da kazaya karıştı.



OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan Emircan Doğukan B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya'da 4 araç birbirine girdi (Foto: AA)

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada, sürücüler T.B. ve F.T. ile araçlardan birinde yolcu olarak bulunan S.T. yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Emircan Doğukan B'nin cesedi, incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Sakarya'da 4 araç birbirine girdi (Foto: AA)

2 SAATİN ARDINDAN YOL ULAŞIMA AÇILDI

Kaza nedeniyle 2 saat kapalı kalan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

