Ankara’daki katliam gibi kaza neden oldu? A Haber canlı yayınında flaş sözler: Yol hipnozu...

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı Ankara'daki kazayı A Haber'de değerlendirdi

"KAZALARDA EN BÜYÜK PAY SÜRÜCÜDE"

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: Trafikte küçük hata yoktur. Kaza istatistiklerine baktığımız zaman 2023 yılında 6 bin 548 vatandaşımızı kaybettik. 1 milyonun üzerinde kaza yaşanmış 350 binden fazla insan da yaralanmış. Kazaların nedenlerine bakıldığı zaman yüzde 99 insan hatası olarak karşımıza çıkıyor. Sürücü-yolcu ve yaya hataları var burada en büyük pay da sürücüye ait.

Yüksek standartları yollar yapıyoruz. Yurt dışında bu kalitede yollar yok. Yollar çeşitlendiriliyor gereken altyapı yapılıyor ama vatandaşlarımız ve sürücüler konulan kurallara uymuyor. Burada ölümlü bir kaza meydana geldi. Adli ve idari soruşturma yapılacak. Tecrübe dayanarak sürücü hatası olduğunu söyleyebilirim. Sürücü yoldan çıkarak köprünün ayaklarına çarpmış.