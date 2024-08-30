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Çorum'da korkunç kaza! Kamyonet TIR'a çarptı | 3 ölü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 10:01 Güncelleme: 30.08.2024 10:02
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Çorum’da korkunç kaza! Kamyonet TIR’a çarptı | 3 ölü

Çorum'da Ercan Yıldız yönetimindeki mobilya yüklü kamyonet, park halindeki TIR'a çarparak kaza yaptı. Meydana gelen kazada, kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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