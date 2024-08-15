15 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Şanlıurfa'da korkutucu trafik kazası: 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.08.2024 19:50
ABONE OL
Şanlıurfa’da korkutucu trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör