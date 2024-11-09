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Ankara'da kıskançlık cinayeti! Direksiyon başında kurşunların hedefi oldu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.11.2024 22:53 Güncelleme: 09.11.2024 23:03
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Ankara’da kıskançlık cinayeti! Direksiyon başında kurşunların hedefi oldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde M.E.D.eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Ö.Y.'yi takip ederek, direksiyon başında öldürdü. Şahıs, olaydan sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar...

Korkunç Olay, saat 16.30 sıralarında Tandoğan Mahallesi, Ata Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.E.D., eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Ö.Y.'yi bir süre takip etti.

Ölen adam (İHA)Ölen adam (İHA)

M.E.D., otomobiliyle giderken önünü kestiği Ö.Y.'ye tabancayla ateş etti. Ö.Y. otomobilinde hareketsiz kalırken M.E.D. ise olay yerinden kaçtı.

Ölen adam (İHA)Ölen adam (İHA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrolde Ö.Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölen adam (İHA)Ölen adam (İHA)

Ö.Y.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. M.E.D. saklandığı adreste polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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