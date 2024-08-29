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Karabük'te zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 21:32
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Karabük’te zincirleme trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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