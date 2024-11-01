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Narin'in cesedi bu otomobil ile taşındı! Yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2024 18:38 Güncelleme: 01.11.2024 18:41
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Narin’in cesedi bu otomobil ile taşındı! Yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedini dere yatağına taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın otomobilinde yapılan jandarma aramasının görüntüleri ortaya çıktı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında, çuval içerisinde ve üstü taşlarla kapatılarak çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu.

Narin Güran cinayeti ilgili davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

EKİPLER DELİL TOPLADI
İfadesinde; Narin'in cansız bedenini otomobilin arka koltuk tarafında aşağıya bıraktığını söyleyen Nevzat Bahtiyar'ın aracında jandarma kriminal ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemenin görüntüleri ortaya çıktı. Ekipler, incelemede hem aracın içerisinde hem de bagaj kısmında delil topladı.

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