Bakan Uraloğlu'ndan Rizelilere müjde! "Pist aydınlatma sistemini Cat-2 seviyesine yükseltiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün Çamlıhemşin Tünelimizdeki ışık görme töreni vesilesiyle Rize'ye geldik. Buralara kadar gelmişken sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle hasbihal etmeden, ihtiyaç ve taleplerini dinlemeden gitmek olmaz dedik. Deneyimleriniz, bilgileriniz ve önerileriniz, kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında büyük bir öneme sahip. Bu yüzden, sizlerin sesine kulak vermek, görüş ve önerilerinizi dinlemek, sizlerle iş birliği içinde olmak için bir aradayız." ifadelerini kullandı.

"İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN SÖZÜ BİZLER İÇİN BİR PUSULA GİBİDİR"

Bakan Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; milletin değerlerini temsil eden, samimi, liyakatli, gayretli, ülke sevdalısı kadrolar ile güçlü yarınlara emin adımlarla ilerlediklerini kaydederek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözü bizler için bir pusula gibidir. Bu kapsamda yeni bir anayasa yapılması için de çalışıyoruz biliyorsunuz. Canı gönülden inanıyorum ki yeni anayasayı da sizlerle birlikte hayata geçirerek sivil siyasetin alanını genişletecek, ekonomiden sosyal hayata, ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandırarak bir hayali daha gerçeğe dönüştüreceğiz." dedi.

"İNADINA DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, İNADINA DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, dış güçlerin Türkiye'nin dev projelerini gerçekleştirmesini istemediğini belirterek, "Ama dış güçler istiyor ki Türkiye başını kuma soksun, hiçbir şeye karışmasın. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları, Filyos Limanı gibi mega ulaşım projelerini hayata geçirmesin. Altay'dan Zaha'ya, Dimdeg'den Milgem'e, Anka'dan Kaan'a, Akıncı İha'dan Aksungur Siha'ya, Atak Helikopterinden Göktürk'e sayısı 750'yi geçen savunma projesini gerçekleştirmesin. Karadeniz ve Akdeniz'de doğalgaz aramasın. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara ses çıkarmasın. Bakıyorlar ki bunların hiçbirine engel olamadılar. Bu yükselişi kiralık katil sürüsü terör örgütleri eliyle sekteye uğratmaya çalışıyorlar. Geçen hafta savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a yapılan alçak saldırının tek sebebi budur. Ama bu tür saldırılar bizi yolumuzdan döndüremeyecek. İnadına daha çok çalışacağız, İnadına daha çok üreteceğiz." şeklinde konuştu.

"BÖYLE İNANÇLI KARDEŞLERİMİZ OLDUKÇA HİÇ KİMSE BİZİ YOLUMUZDAN ÇEVİREMEZ"

Bakan Uraloğlu, TUSAŞ saldırısında canları pahasına Hürjet'i koruyan mühendislerden de bahsederek "Hürjet ekibinin başındaki bir kardeşimiz bir evladımız oradaki kendi ekibiyle silah seslerini ve bomba seslerini duyduğunda, bir kapalı korunaklı hangara ekibini topluyor. Niye? Onlar beyin takımı. Yani eğer bir zarar gelirse onlara zarar gelmesin. Kapıları kapatıyor, şalterleri indiriyor ve orada kendilerini koruma altına alıyorlar. Bir sayım yaptırıyor. O sayımda 3 arkadaşlarının kendi aralarında olmadığını görüyorlar. Ondan sonra onları araştırdıklarında bakıyorlar ki ikinci ürettikleri Hürjet'i o 3 tane arkadaşları brandayla kapatıyorlar ki teröristler oraya girerse Hürjet'i görmesinler. Düşünebiliyor musunuz kardeşlerim? Böyle inançlı kardeşlerimiz oldukça hiç kimse bizi yolumuzdan çeviremez."

22 YILDA 277 MİLYAR DOLAR YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye'nin ekonomik kalkınması için ulaştırma ve altyapı sektörlerinin stratejik önemini herkesin çok iyi bildiğini belirterek, "Ekonomik büyümenin birincil şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Ulaşım olmadan ticaret olmaz. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım sayesinde üretim olur. Bu noktada son 22 yılda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz projeler ve başarılar hepimiz için birer gurur kaynağıdır. 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik." dedi.

"BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BAĞLANAN ŞEHİR SAYIMIZ 6 İKEN, 77'YE YÜKSELTTİK"

Uraloğlu, 2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin 590 kilometreye ulaştırdıklarını ifade ederek, "Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58'e yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 347 noktaya ulaştık. Yıl sonunda 349'a çıkaracağız. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı da uzaya başarıyla fırlattık, test sürecine devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"RİZE'NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISI İÇİN 135 MİLYAR 935 MİLYON LİRA HARCADIK"

Hızla gelişen Organize Sanayi Bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanmasıyla Karadeniz'de önemli bir lojistik ve üretim merkezine dönüşen Rize'nin artan ulaşım ihtiyaçlarını yönelik de büyük projeler hayata geçirdiklerini söyleyerek "Bu kapsamda son 22 yılda Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımları için 135 milyar 935 milyon lira harcadık. Yaptığımız yatırımlar 30 bin adet daireye tekabül ediyor. 2002'ye kadar sadece 12,2 kilometre bölünmüş yolu vardı biz 175,1 kilometre daha yaparak toplamda 187,3 kilometreye ulaştık. Yollarının sadece 12.2 kilometresi BSK kaplamalıydı 376 kilometreye yükselttik." dedi.

"İYİDERE-İKİZDERE VE ARDEŞEN-ÇAMLIHEMŞİN-AYDER İL YOLU GİBİ 16 KARAYOLU PROJESİNE DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Uraloğlu, Karadeniz Sahil Yolu, Ovit Tüneli ve Bağlantı Yolları, İkizdere Şehir Geçişi, Hurmalık-1 ve Hurmalık 2 Tünelleri ve Rizelilerin 70 yıl boyunca hayalini kurduğu Salarha Tüneli gibi çok önemli projeleri tamamladıklarını belirterek "İyidere-İkizdere, Kendirli, Isırlık, Güneysu Başköy Yolları ve Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu gibi 16 karayolu projesine devam ediyoruz. Yapımı devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın da Rize'nin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu düşünüyorum. İnşallah onu da 2026 yılında hayata geçireceğiz. Bu limanımız Doğu Karadeniz Bölgesi, Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkasya Koridoru üzerindeki konumu ile stratejik öneme sahip. Kafkas ülkeleri ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Bu özelliğiyle bölgenin ve ülkemizin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacaktır. Faaliyete girmesiyle ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayacağız. Zamanla bu istihdam sayısının daha da artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

"RİZE-ARTVİN HAVALİMANI 16 BİN 637 UÇUŞTA YAKLAŞIK 2,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ"

Dünyanın deniz üzerine inşa edilen sayılı, Türkiye'nin ise Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı 2022 yılı Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, "3 bin metre uzunluğundaki pisti ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet veren kapasitesiyle bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktadır. Rize -Artvin Havalimanımız açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den bu yana gerçekleşen 16 bin 637 uçuşta yaklaşık 2,5 milyon yolcuya hizmet verdi. Havalimanımızdan 3 havayolu şirketiyle haftada karşılıklı olarak; 22 sefer ile İstanbul Havalimanı, 28 sefer ile Sabiha Gökçen Havalimanı, 14 sefer ile Ankara Esenboğa Havalimanı, 2 gün 2 sefer ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile 1 gün Bahreyn uçuşları olmak üzere Rize-Artvin Havalimanından iç ve dış hat haftalık tek yönde toplam 68 sefer yapılmaktadır." dedi.

"RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NIN AYDINLATMA SİSTEMİNİ CAT-2 SEVİYESİNE YÜKSELTİYORUZ"

Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın hem iç hat hem de dış hat uçuş ağının yeni noktalarla genişlemeye devam ettiğini ifade ederek "8 Kasım'da kış sezonu boyunca pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez Antalya-Rize direkt uçuşları da başlıyor. Yine, Bahreyn ve Ürdün ile Rize arasında hava yolu ulaşımının başlatılması için gerekli hukuki ve ticari zemin sağlanarak Rize-Artvin-Bahreyn ve Rize-Artvin-Amman hatlarında haftalık 7 sefer düzenleme yetkisi her iki ülkenin taşıyıcılarına tanındı. Sizlere bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Rize-Artvin Havalimanı'nın pist aydınlatma sistemini daha kısıtlı görüş mesafelerinde ve geceleri uçakların inişine imkân tanıyan CAT-2 seviyesine yükseltiyoruz. Ek ikinci ILS cihazının montajını tamamladık. Test çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu ayın sonunda hizmete hazır hale getireceğiz. Rize'nin ve ülkemizin daha aydınlık, huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması hepimizin ortak temennisidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik kalkınması için ulaştırma ve altyapı sektörünün stratejik önemini vurgulayan Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün yaptığımız ziyaretlerde havalimanı ile ilgili ek sefer taleplerini aldık. Bakın 2002 yılında bütün Türkiye'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı sadece 34 milyondu. Geçen sene 213 milyonla kapattık. Biz bunu bu sene inşallah 235-240 milyon arasında kapatmış olacağız. Çok ciddi bir talep, çok ciddi bir seyahat var. Türk Hava Yolları başta olmak üzere, diğer işletmeciler dahil, uçak satın almada ve kiralamada ciddi sıkıntılar var. Onun için gelen bütün talepleri bir anda karşılamakta zorlanıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinden benzer taleplerin olduğunu söylemek isterim. Bu bize ancak geldiğimiz seviyeyi göstermesi anlamında mutluluk verir. Hepsini karşılama gayreti içerisinde olduğumuzu sizlerin bilmenizi isterim. Gerek Ayder geçişinin planlanması gerekse de turizm merkezi olan Galer Düzü'ne de bir yol çalışmasın yine Karayolları Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla planlayıp inşallah hayata geçireceğiz."

"BİZ BU YOLDA DURMADAN YORULMADAN DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Uraloğlu, beraberce kalkınıp gelişmenin öneminin altını çizerek, "Biz bu coğrafyada beraberce kalkınıp gelişirsek daha güçlü oluruz, birbirimizi destekleriz. Daha iyi hizmet alma anlamındaki yarış güzel bir yarış; ama o yarışı mutlaka kendi mecrasında bırakmamız lazım. Rize'ye ne lazım biz onu konuşalım. Enerjimizi buraya sarf edelim. Yoksa Trabzon'da ne yapıldı, Erzurum'da ne yapıldı bunları tartışmamızın gereği yok. Dediğim gibi gerçekten merak edenlere her türlü rakamı ben paylaşırım, çünkü devletin rakamlardır bunlar. Enerjimizi doğru yere sarf edelim. Biz bu bölgenin kalkınmasını Samsun'dan alın Sarp'a kadar bütün iller hatta hemen denize komşu olmayan illeri de katarak ancak sağlayabiliriz. Biz bu mantıkla hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimat budur, gösterdiği hedef budur. Allah'ın izniyle de biz bu yolda durmadan yorulmadan devam edeceğiz. Rize'nin bu anlamda bize vereceği güç kıymetlidir. Allah yol arkadaşlığımızı daim eylesin." ifadelerini kullandı.