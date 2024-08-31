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Narin'in bulunmasını kim istemiyor? Aile üyelerine çapraz sorgu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 07:56 Güncelleme: 31.08.2024 08:00
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Narin’in bulunmasını kim istemiyor? Aile üyelerine çapraz sorgu

Türkiye günlerdir Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı ararken, henüz küçük kızdan bir haber alınamadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in ağabeyi de serbest bırakılırken bütün aile üyeleri çapraz sorguya alındı. Diğer yandan "Narin'in bulunmasını kim istemiyor?" isimli bir köşe yazısı kalema alan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok konuya ilişkin önemli noktalara değindi. İşte detaylar...

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