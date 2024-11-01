İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi A Haber’e konuştu: Ağabeyim öldürdüyse cezasını çeksin!

Türkiye Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle sarsıldı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi V. Bahtiyar, A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

İtirafçının kardeşi, "Ağabeyim Narin'i öldürdüyse cezasını çeksin fakat Narin'in amcası Salim Güran ağabeyim Nevzat'ın suçu üstlenmesini istedi" ifadelerini kullandı.

İşte itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi V. Bahtiyar'ın açıklamalarından satır başlıkları;

AĞABEYİM BU CİNAYETİN KURBANI OLDU!

Biz Güran ailesiyle kardeş gibiydik, birbirimizi sever ve sayardık. Benim ağabeyim bu cinayetin kurbanı oldu. Salim Güran ağabeyimi iyi tanıdığı için cinayeti ona yüklemeye çalışıyor. Herhangi bir delil ve kanıt varsa devlete teslim etsin, devlet gerekeni yapacaktır. Her şey ortada.

Baba Arif Güran'ın cinayeti Nevzat Bahtiyar'ın işlediğine dair açıklamalarına yönelik, "Arif Güran'ın elinde delil varsa savcılığa versin gereken yapılır. Bir bilgisi varsa kanıtlasın" ifadelerini kullandı.

Ağabeyimi cezaevinde de ziyaret ettik ifadesi ne ise ondan bahsediyor. Ondan başka bir şey konuşmuyor. 'Salim Güran beni evine çağırdı beraber içeri girdik cenaze yerdeydi' diyor.

AĞABEYİM SUÇLUYSA CEZASINI ÇEKSİN

Eşi ve çocuklarının hiçbir bilgisi yok. Zaten çocukları gurbetteydi. Ayın 7'sinde her şey ortaya çıkacak biz bekliyoruz. Devlete ve adalete güveniyoruz. Ağabeyim yaptıysa cezasını çeksin. Her kim yaptıysa cezasını çeksin zaten . Kimse kimseyi savunmasın. Ellerinde delil varsa konuşsunlar. Paraları ile mi suçlayacaklar abimi?

SUÇU ÜSTLENMESİNİ İSTEDİLER

Ağabeyim ben öldürmedim, onlar öldürdü diyor ama kimin suçlu olduğunu biz bilmiyoruz. Ali Rıza Güran bize ulaştı. Salim Güran'ın büyük amcası. Suçu üstlensin Nevzat, köyde toprak vereceğiz, para vereceğiz dediler. Bizim böyle şeylere ihtiyacımız yok muhtaç değiliz.