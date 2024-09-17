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Narin Güran planlı şekilde mi öldürüldü? Aile meclisinde sessizlik kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 09:52
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Narin Güran planlı şekilde mi öldürüldü? Aile meclisinde sessizlik kararı

Diyarbakır’da cinayete kurban giden ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturmada çember daralıyor. Narin’in katledilmesiyle ilgili yeni iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor. Narin'in 20 Ağustos Salı günü şahit olduğu bir olaydan dolayı ertesi gün cami çıkışı eve dönerken ahırda öldürüldüğü iddia edilirken, büyük amcanın aile meclisini toplayıp çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin asılsız ve yalan ihbarlarda bulunması yönünde talimat verdiği de belirtildi.

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