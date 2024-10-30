TUSAŞ saldırısında Hürjet detayı! Kahramanca korudular

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) ve Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması'na katıldı.

Burada konuşan Uraloğlu, geçen hafta TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadığını belirterek, "TUSAŞ'ta önemli işlerden bir tanesi de Hürjet. Bu saldırı sırasında Hürjet'in başındaki yönetici olan arkadaşımız, delikanlımız, ekibini topluyor, güvenli bir hangara alıyor, kapılarını kilitliyor ve sayım yaptırıyor. Sayımda 3 kişinin olmadığını tespit ediyor. Apar topar onların nerede olduklarını araştırıyorlar. Bakıyorlar ki o 3 kişi gitmiş bir brandayla ürettikleri Hürjet'in üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Niye? Teröristler içeriye girerse zarar vermesin diye. Bu bilinçle bizim yolumuza hiç kimse geçemez. "

"Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi, elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşadık. Bu süreç milletimizin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğimize olan inancının simgesi oldu. "

"Bir zamanlar bize 'İmkansız' denilenler, bugün gerçeğe dönüştü. Bu başarı tüm Türkiye'nin ortak çabasıyla elde edildi. Bu yükselişi sekteye uğratmak isteyenler, öz güvenini yıkmak isteyenler, geçen hafta savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a alçakça bir saldırı düzenledi. Bu saldırıyı da tekrar kınıyorum" diye konuştu.

'MİLLİ BANLİYÖDE İLK SETİ TAMAMLIYORUZ'

Uraloğlu, Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptıklarını kaydederek, "Bakanlığımızın ilgili kuruluşu Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş'yi, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdük. Uluslararası standartlarda, yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu ve yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz. Yine geçen yıl, ilk milli ve yerli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldık."

"Saatte 160 kilometre hıza sahip 'Yeni Sakarya' ismini verdiğimiz 3 setimiz şu an Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yapıyor. Yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro aracımızı da raylara indirdik. İlk yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladık. Saatte 225 kilometre hıza sahip milli elektrikli hızlı tren seti projesinde de tasarım çalışmalarını tamamladık, imalat hazırlıklarına devam ediyoruz. Eskişehir 5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi'nde de test çalışmaları ve sertifikasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bir yandan da TCDD Taşımacılık için sipariş edilen 95 lokomotifin üretimi için seri üretim çalışmalarını sürdürüyoruz. Üretim ve montaj aşamaları devam eden Milli Banliyö Tren Seti Projesi ilk setini de bu yılın sonunda tamamlayacağız" dedi.

'İTHALATTAN BAHSETMEYECEĞİMİZE İNANIYORUM'

UDHAM eliyle bugüne kadar demir yolları özelinde haberleşme sistemleri için 5 ayrı projeye 34 milyon liranın üzerinde Ar-Ge destek fonunun sağlandığını belirten Uraloğlu, "Artık bojiden tekerlek setine, lokomotiften vagona, motordan rulmana raylı sistemlerle ilgili her unsur için yerli ve milli teknoloji geliştirme desteği sağlayabileceğiz. Bakanlığımızın sağladığı Ar-Ge destekleri sayesinde raylı sistem firmalarımızın çok daha başarılı ve yenilikçi işlere imza atıp, üretim yelpazelerini genişleterek uluslararası arenada ön sıralarda yer alacağına ve demir yolları sektöründe bir daha ithalattan bahsetmeyeceğimize inanıyorum. Avrupa Demiryolu Endüstrileri Birliği'nin bu yıl yayımladığı küresel demir yolu piyasası raporuna göre; demir yolu araçlarının pazar büyüklüğünün 63,3 milyar avroya ulaştığı görülüyor. Bugün hem müteahhitlerimizin yurt dışında üstlendiği demir yolu altyapı projeleri hem de raylı sistem araçları üreticilerimizin ihraç ettikleri ürünlerle yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ediyoruz" dedi.

'KALKINMA YOLU BÜYÜK FIRSAT'

Gündemde 'Kalkınma Yolu Projesi'nin yer aldığını hatırlatan Uraloğlu, "Irak'ta inşa edilen FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Bu kapsamda Ovaköy'den Edirne'ye kadar uzanan 2 bin 094 kilometrelik güzergahtaki demir yolu altyapımızı geliştiriyoruz. Burada demir yolu sanayimizin ve pazarımızın gelişmesi açısından çok büyük bir fırsat doğduğunu görüyoruz. Bu noktada Kalkınma Yolu'nun hayata geçmesiyle bu koridor üzerinde işletme yapacak olan şirketlerin hat üzerinde kullanacağı yeni tren setlerinin ülkemizin firmaları tarafından yerli ve milli olarak üretilmesi en önemli hedeflerimizden biridir. Zaten, Türk firmaları kendilerine fırsat tanınması halinde neleri başarabileceklerini bugüne kadar hayata geçirdikleri proje, ürün ve eserlerle göstermişlerdir. ARUS gibi kümelenmelerimiz sayesinde kamu kurumları ve özel sektör firmalarımız birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ettiği sürece, daha büyük başarılara imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum" dedi. (DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye yönelik terör saldırısı sırasında 3 personelin zarar görmemesi için eğitim uçağı Hürjet'in üstünü brandayla kapatmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Bu bilinçle bizim yolumuza hiç kimse geçemez" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) ve Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Uraloğlu, geçen hafta TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadığını belirterek, "TUSAŞ'ta önemli işlerden bir tanesi de Hürjet. Bu saldırı sırasında Hürjet'in başındaki yönetici olan arkadaşımız, delikanlımız, ekibini topluyor, güvenli bir hangara alıyor, kapılarını kilitliyor ve sayım yaptırıyor. Sayımda 3 kişinin olmadığını tespit ediyor. Apar topar onların nerede olduklarını araştırıyorlar. Bakıyorlar ki o 3 kişi gitmiş bir brandayla ürettikleri Hürjet'in üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Niye? Teröristler içeriye girerse zarar vermesin diye. Bu bilinçle bizim yolumuza hiç kimse geçemez. Kendi otomobilimizi, haberleşme ve gözlem uydularımızı, savaş uçaklarımızı, helikopterlerimizi, gemilerimizi, elektrikli trenlerimizi üreterek tarihe damga vuran bir süreç yaşadık. Bu süreç milletimizin kendi gücüyle yükselişinin, öz güveninin ve aydınlık geleceğimize olan inancının simgesi oldu. Bir zamanlar bize 'İmkansız' denilenler, bugün gerçeğe dönüştü. Bu başarı tüm Türkiye'nin ortak çabasıyla elde edildi. Bu yükselişi sekteye uğratmak isteyenler, öz güvenini yıkmak isteyenler, geçen hafta savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a alçakça bir saldırı düzenledi. Bu saldırıyı da tekrar kınıyorum" diye konuştu.

'MİLLİ BANLİYÖDE İLK SETİ TAMAMLIYORUZ'

Uraloğlu, Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptıklarını kaydederek, "Bakanlığımızın ilgili kuruluşu Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş'yi, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden birine dönüştürdük. Uluslararası standartlarda, yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu ve yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz. Yine geçen yıl, ilk milli ve yerli elektrikli tren setlerimizi hizmete aldık. Saatte 160 kilometre hıza sahip 'Yeni Sakarya' ismini verdiğimiz 3 setimiz şu an Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığı yapıyor. Yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro aracımızı da raylara indirdik. İlk yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladık. Saatte 225 kilometre hıza sahip milli elektrikli hızlı tren seti projesinde de tasarım çalışmalarını tamamladık, imalat hazırlıklarına devam ediyoruz. Eskişehir 5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi'nde de test çalışmaları ve sertifikasyon çalışmalarına devam ediyoruz. Bir yandan da TCDD Taşımacılık için sipariş edilen 95 lokomotifin üretimi için seri üretim çalışmalarını sürdürüyoruz. Üretim ve montaj aşamaları devam eden Milli Banliyö Tren Seti Projesi ilk setini de bu yılın sonunda tamamlayacağız" dedi.

'İTHALATTAN BAHSETMEYECEĞİMİZE İNANIYORUM'

UDHAM eliyle bugüne kadar demir yolları özelinde haberleşme sistemleri için 5 ayrı projeye 34 milyon liranın üzerinde Ar-Ge destek fonunun sağlandığını belirten Uraloğlu, "Artık bojiden tekerlek setine, lokomotiften vagona, motordan rulmana raylı sistemlerle ilgili her unsur için yerli ve milli teknoloji geliştirme desteği sağlayabileceğiz. Bakanlığımızın sağladığı Ar-Ge destekleri sayesinde raylı sistem firmalarımızın çok daha başarılı ve yenilikçi işlere imza atıp, üretim yelpazelerini genişleterek uluslararası arenada ön sıralarda yer alacağına ve demir yolları sektöründe bir daha ithalattan bahsetmeyeceğimize inanıyorum. Avrupa Demiryolu Endüstrileri Birliği'nin bu yıl yayımladığı küresel demir yolu piyasası raporuna göre; demir yolu araçlarının pazar büyüklüğünün 63,3 milyar avroya ulaştığı görülüyor. Bugün hem müteahhitlerimizin yurt dışında üstlendiği demir yolu altyapı projeleri hem de raylı sistem araçları üreticilerimizin ihraç ettikleri ürünlerle yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ediyoruz" dedi.

'KALKINMA YOLU BÜYÜK FIRSAT'

Gündemde 'Kalkınma Yolu Projesi'nin yer aldığını hatırlatan Uraloğlu, "Irak'ta inşa edilen FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Bu kapsamda Ovaköy'den Edirne'ye kadar uzanan 2 bin 094 kilometrelik güzergahtaki demir yolu altyapımızı geliştiriyoruz. Burada demir yolu sanayimizin ve pazarımızın gelişmesi açısından çok büyük bir fırsat doğduğunu görüyoruz. Bu noktada Kalkınma Yolu'nun hayata geçmesiyle bu koridor üzerinde işletme yapacak olan şirketlerin hat üzerinde kullanacağı yeni tren setlerinin ülkemizin firmaları tarafından yerli ve milli olarak üretilmesi en önemli hedeflerimizden biridir. Zaten, Türk firmaları kendilerine fırsat tanınması halinde neleri başarabileceklerini bugüne kadar hayata geçirdikleri proje, ürün ve eserlerle göstermişlerdir. ARUS gibi kümelenmelerimiz sayesinde kamu kurumları ve özel sektör firmalarımız birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ettiği sürece, daha büyük başarılara imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum" dedi.

Hürkuş Performans Özellikleri

Hürkuş Performans Özellikleri

Özellik Değer Motor 1 × PT6A-68T Pratt & Whitney Kanada turboprop uçak motoru Motor Gücü 1.600 mil beygir gücü (1.193 kW) Pervane 5 palli alüminyum Hartzell HC-B5MA-3 Azami Hız 310 knot (574 km/sa) Azami Seyir İrtifa 34.700 fit (10.577 m) Azami Havada Kalış Süresi 15.000 ft irtifada 4 saat 15 dakika Azami Tırmanma Hızı 4.370 fit/dakika (22 m/s) Azami Menzil 798 deniz mili (1.478 km) Kalkış Mesafesi 1.605 fit (489 m) İniş Mesafesi 1.945 fit (593 m) Perdövites Hızı 77 knot (143 km/sa) G Limitleri -3,5/+7g

Hürkuş Teknik Özellikleri

Özellik Değer Uzunluk 11,17 m Gövde Uzunluğu 10,8 m Yükseklik 3,70 m Gövde Yüksekliği 2,16 m Gövde Genişliği 1,01 m Kanat Açıklığı 10,91 m Kanat Alanı 16,76 metrekare (180 ft2)

Hürkuş Ek Özellikler

Özellik Açıklama Elektronik Güç Yönetim Ünitesi Motor kontrolü ve yönetimi için Martin-Baker MK T16N 0/0 Fırlatma Sandalyesi Pilot güvenliği için 30 Saniye Ters Uçuş Kabiliyeti Özellikle acil durumlarda pilotun manevra kabiliyeti için Ergonomik Kokpit Pilotun rahatlığı ve kullanım kolaylığı için Kuş Çarpmalarına Karşı Güçlendirilmiş Kanopi Pilot güvenliği için Arka Kokpitte Yüksek Görüş Açısı Eğitim için daha iyi görüş imkanı Uçakta Oksijen Üretim Sistemi Yüksek irtifa uçuşlarında pilot oksijen ihtiyacını karşılamak için Kabin Basınçlandırma Sistemi Yüksek irtifa uçuşlarında rahatlık sağlamak için Askeri Eğitim Uçaklarına Özgü Yüksek Şok Dayanımlı İniş Takımları Zorlu koşullarda iniş ve kalkış için Anti-g Sistemi Yüksek G kuvvetine dayanıklılık sağlamak için Kokpit İklimlendirme Sistemi Pilot konforu için Hands On Throttle and Stick (HOTAS) Pilotun, levye ve gaz kolundan uçağın tüm temel işlevlerini kontrol edebilmesi

Hürkuş Silah Sistemleri

Silah Üretici Roketsan UMTAS Roketsan Roketsan CİRİT Roketsan Roketsan MAM-L Roketsan Roketsan MAM-C Roketsan Roketsan MAM-T Roketsan LGK81 - TUBİTAK SAGE TOGAN TUBİTAK SAGE