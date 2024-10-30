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5 gündür her yerde aranıyordu! Şükran Güngör'den acı haber geldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2024 14:24
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5 gündür her yerde aranıyordu! Şükran Güngör’den acı haber geldi

Samsun'un Canik ilçesinde 5 gündür haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Şükran Güngör'den acı haber geldi. Ölümü şüpheli bulunan kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Teknepınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda mantar toplayan vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kadın görmeleri üzerine durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Alzheimer hastası Şükran Güngör'ün (80) hayatını kaybettiğini belirledi.

Her yerde aranan Şükran Güngör'den acı haberHer yerde aranan Şükran Güngör'den acı haber

Ölümü şüpheli bulunan kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Hasköy Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 1 çocuk annesi Güngör'ün yakınlarının 5 gün önce güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Her yerde aranan Şükran Güngör'den acı haberHer yerde aranan Şükran Güngör'den acı haber

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