İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber’e konuştu! TUSAŞ’a hain saldırı nasıl gerçekleşti?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ'a yapılan saldırıyla ilgili çok önemli bilgiler verdi. Bakan Yerlikaya A Haber muhabiri Mert Hacialioğlu'na yaptığı açıklamada "Teröristlerin paramotorla Türkiye'ye geldiklerini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Soruşturma adli ve idari olarak devam ediyor. Mülkiye müfettişleri, Emniyet ve Jandarmadan oluşan karma bir komisyonumuz var idari olarak bunu yürütüyorlar. Cumhuriyet Başsavcılığımız da soruşturmayı yürütüyor.

Teröristlerin Türkiye'ye nasıl girdiğini A Haber'de açıkladı (Ekran görüntüsü / A Haber))

TÜM RİSKLER MASADA

Tabi alçak saldırıda 5 şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Ailelerine, mesai arkadaşlarına ve milletimize tekrar baş sağlığı diliyorum. Yaralılarımızın hemen hemen hepsi taburcu oldu. Şu anda hastanede olan yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

Bu noktada biz de Hükümet olarak İçişleri Bakanlığı olarak MİT ile beraber bütün gücümüz ve kuvvetimizle terörüz bizi olumsuz etkileyebileceği tüm riskleri gözden geçiriyoruz.

PARAMOTOR DETAYI

26 Eylül 2022'de Mersin'de polisevimize yönelik saldırıda olduğu gibi 1 Ekim Emniyet Genel Müdürlüğü saldırısında olduğu gibi aynı şekilde paramotorlarla Türkiye'ye geldiklerini düşünüyoruz. Hava kuvvetleri ile çalışmalarımız devam ediyor netleştiği zaman kamuoyu ile paylaşacağız."