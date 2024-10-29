TUSAŞ’ta 29 Ekim coşkusu! GÖKBEY- ATAK-HÜRJET- HÜRKUŞ ve ANKA-3’ten gövde gösterisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Terör örgütü PKK'nın 23 Ekim'de alçakça saldırdığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinde üretilen milli T625 Gökbey Genel Maksat Helikopteri, bugün düzenlenen törenle Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edildi.

Savunma sanayiinin bu stratejik hamlesi, TUSAŞ tesislerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törene Başkan Erdoğan katıldı.

GÖKBEY- ATAK-HÜRJET- HÜRKUŞ ve ANKA-3'ten gövde gösterisi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gözbebeği kuruluşlarından TUSAŞ, terör saldırısı sonrası faaliyetlerini kesintiye uğratmadan devam ederken Türk mühendislerince üretilen HÜRKUŞ'tan HÜRJET'e, GÖKBEY'ten ATAK'a kadar yerli ve milli sistemler birbiri ardına havalanarak "gök vatan"da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel gövde gösterisi yaptı.

GÖKBEY- ATAK-HÜRJET- HÜRKUŞ ve ANKA-3'ten gövde gösterisi (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



"GÖKBEY'İMİZLE DEVAM EDECEK OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Jandarma pilotları telsiz konuşmasında, "Cumhuriyetimizin 101. yılında gökyüzünde tuttuğumuz nöbetimize yerli ve milli GÖKBEY'imizle devam edecek olmanın gururunu yaşıyoruz." İfadelerini kullandı.





Öte yandan Başkan Erdoğan ise GÖKBEY- ATAK-HÜRJET- HÜRKUŞ ve ANKA-3'ten gövde gösterisini yakından izledi.

Ayrıca Başkan Erdoğan, Gökbey'e imzasını atarak TUSAŞ'a terör saldırısında şehit düşen mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin adını yazdı.