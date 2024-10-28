Narin Güran’ın abisi Baran Güran kafaları karıştırdı! 45 dakika sonra sildi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde ilk duruşma tarihi beklenirken abi Baran Güran'dan dikkat çeken paylaşımlar geldi.

8 yaşında Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran (AA)

45 DAKİKA SONRA SİLİNEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIMLAR

Abi, tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı paylaşımlarını 45 dakika sonra sildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayeti davasında tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medyadan tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı paylaşımlarda bulundu.

"BIRAK ONLAR NE DİYORSA SÖYLESİNLER..."

Baran Güran tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin'in yer aldığı 3 ayrı paylaşımı 45 dakika sonra sildi.

Güran ilk paylaşımında annesini özlediğini belirterek, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem." ifadelerini kullandı.

Narin Güran'ın abisi Baran Güran'ın paylaşımı (Instagram)

"SANA İFTİRA ATANLAR UTANSIN ASLANIM"

2'nci paylaşımda hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran'ın fotoğrafı paylaşan Baran Güran "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diye yazdı.

Narin Güran'ın abisi Baran Güran'ın paylaşımı (Instagram)

SON PAYLAŞIM NARİN İLE: ANNESİ VE ABİLERİNE KATİL DEDİNİZ

3'üncü paylaşımında katledilen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Bakan Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." dedi.

Baran Güran, Tutuklu amca Salim Güran hakkında paylaşım yapmadı.

Narin Güran'ın abisi Baran Güran'ın paylaşımı (Instagram)

NARİN İDDİANAMESİNDE KİM NE İLE SUÇLANDI?

Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmiş, ilk duruşma tarihi de 7 Kasım olarak belirlenmişti. İddianamede; HTS ve daraltılmış baz kayıtlarına göre olay anında, şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verildi.

Amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın birlikte hareket ettiğine dikkat çekildi.

İddianamede "Narin Güran'ı öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır." denildi.

Salim Güran'ın cep telefonuna ilişkin incelemede elde edilen bulgular da anlatıldı, "Güran'ın 21 Ağustos'ta Narin'in kaybolduğu saati, ilk görüşmelerinde saat 15.00 olarak söylediği, daha sonraki görüşmelerinde ise bu saati 17.30'a kadar ilerlettiğinin görüldüğü tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran (İHA)



Narin'in kaybolduğu güne ait bazı görüşme geçmişlerinin silindiği belirtildi.

İddianamede; Narin'i arama çalışmalarının da sekteye uğratıldığına ilişkin ayrıntılar var. Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Ağustos günü hava rüzgarsız olmasına rağmen elektrik tellerinden yangın çıkmasına dikkat çekildi.



Bir şüphelinin Salim Güran'ın Narin'i son gördükleri saati yanlış söyleme konusunda kendilerine telkinde bulunduğu itirafı hatırlatıldı.

Kamera kayıtlarından; aramalar sürerken aile fertlerinin gece saatlerinde sık sık toplantılar yaptığının belirlendiği bilgisi de yer aldı.

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.



Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel (fotoğrafta) ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.