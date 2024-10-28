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Bursa'da motosiklete sığmak için sürücünün omzuna çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 11:19 Güncelleme: 28.10.2024 11:19
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Bursa’da motosiklete sığmak için sürücünün omzuna çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasksız ve korumasız bir şekilde motosiklete binen 4 genç, adeta ölüme meydan okudu. Kendisini görüntüleyen vatandaşın uyarılarına rağmen trafiğe çıkan gençler, üst üste bindikleri motorda bir süre sonra gözden kayboldu.

Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Motosiklet tutkunu 4 genç iki tekerlekli araca sığmak üst üste çıktı.

Artçının omzunda yoluculuk yapan kişi kameraya yansırken, kazaya davetiye çıkaran gençler, kendilerini görüntüleyen vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden kilometrelerce ilerledi. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

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