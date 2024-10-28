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Narin’in abisi Baran Güran'dan kafa karıştıran mesaj! Yeni fotoğraflar paylaştı

Narin’in abisi Baran Güran'dan kafa karıştıran mesaj! Yeni fotoğraflar paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 10:34
Narin'in tutuklanmayan ağabeyi Baran Güran'dan yeni fotoğraflar paylaştı. Annesi ve kardeşi hakkında konuştu. Açıklamaları kafa karıştırdı
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