28 Ekim 2024, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri

29 Ekim'de ücretsiz ulaşım! Ulaştırma Bakanlığı duyurdu

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2024 10:57 Güncelleme: 28.10.2024 11:05
ABONE OL
29 Ekim’de ücretsiz ulaşım! Ulaştırma Bakanlığı duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.

CUMHURİYET BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz olarak kullanacak." dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak (A HABER ARŞİV)29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak (A HABER ARŞİV)

Bakan Uraloğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmak ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini belirterek "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramında ücretsiz ulaşımCumhuriyet Bayramında ücretsiz ulaşım CUMHURİYET BAYRAMI'NDA ÜCRETSİZ ULAŞIM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör