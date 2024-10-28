Narin Güran iddianamesi ile ilgili çarpıcı sözler! A Haber'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Narin Güran iddianamesi ile ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Böyle bir iddianame olabilir mi? Bu acele nedir? 1 ayda iddianameyi açma sebebiniz nedir? Onu da anlamıyorum. Narin’i kimin öldürdüğünün cevabı yok. Topu aldılar Diyarbakır Ağız Ceza Mahkemesi’ne attılar. Biz çözemedik siz çözün böyle bir iddianame olmaz. Şu anda medyanın baskısı var. Belki bir sene içeride duracaklar ama bir sene sonra dördü de çıkacak. Belki çıkmayan tek kişi itirafı olan Nevzat Bahtiyar olacak." dedi.

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