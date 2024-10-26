Narin Güran cinayetinin HTS raporu ortaya çıktı!

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerinde gömülü vaziyette bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasından hazırlanan HTS bilirkişi raporunun detaylarına ulaşıldı.

Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün saat:15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği ve daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geçtiği belirtilen raporda, saat 15.22 sıralarında ise, Narin'in evinin içerisinde bulunduğu kaydedildi.

Narin Güran'ın öldürülmeden önceki son görüntüsü

Sabah'ın haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/46201 soruşturma numaralı dosyası kapsamında bilirkişi olarak atanan 3 kişilik uzman heyet raporunda, Salim Güran, Enes Güran, Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın HTS kayıtlarını aldığı ifade etti. Raporda, Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyünde olayın olduğu saatlerde ve gündüz ve akşam saatlerinde, Arif Güran'ın evinin çevresi, Salim Güran'ın evi ve çevresi ile ara yollar, Tavşantepe de bulunan okul, kuran kursu, Salim Güran'ın Uzunbahçe tarafında bulanan tarlası ile ara yolları, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yer ve çevresinde, köyün giriş çıkış istikametlerinde titiz bir şekilde hassasiyetle bu alanlarda bulunan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ana baz ve yan bazlarının tespitinin yapıldığı kaydedildi.

Daha sonra bu bölgelerde ekip olarak yapılan dar alan baz çalışmasında, GSM hatları ile yapılan görüşmelerde sinyal aldığı baz istasyonunun yoğun olması halinde görüşme yapılan yere en yakın baz istasyonundan sinyal aldığı belirtilen raporda, yer değişikliği olduğunda bulunulan kapsama alanından çıkıp başka bir baz istasyonunun kapsama alanına girdiği belirtildi.

Tavşantepe köyünde çalışma yapılan alanlarda Turkcell bazının çekim gücünün iyi olduğu ifade edilen raporda, çalışma yapılan alanlarda görüşme internet bazlarının yeterince iyi olduğu telefonların çalışma yapılan bölgelerde çekmeme ya da sinyal kesintisi durumunun olmadığı, sinyal gücünün yeterli olduğu kaydedildi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA O KAYITLAR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile cesedi gömen komşu Nevzat Bahtiyar'ın HTS kayıtları dakika dakika çözülerek rapor haline getirildi.

Raporda, Salim Güran'ın kullandığı telefonun IITS kayıtları incelendiğinde; 21.08.2024 günü saat: 14.52 sıralarında kendi ikametinden çıktığı, kendi ikameti ile Arif Güran'ın ikameti arasında olduğu, saat: 14.55 sıralarında kendi ikameti ile Arif Güran'ın ikametinin arasında bulunan yol ve civarında olduğu, saat:15.18'e kadar Arif Güran'ın ikametinin çevresinde, yakınında bulunduğu belirtildi.

Narin Güran'ın amcası Salim Güran (DHA)

AMCA 15:22'DE NARİN'İN EVİNDEYDİ

Raporda, Güran'ın 21.08.2024 günü saat:15.19'a kadar kendi ikameti ile Arif Güran'ın ikameti arasında bulunan yol ve bahçe kısmında bulunduğu, daha sonra Arif Güran'ın evine doğru yöneldiği belirtilirken, aynı gün saat:15.20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geldiği ve daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geldiği ve saat 15.22 sıralarında evin içerisinde bulunduğu kaydedildi.

Raporda, Salim Güran'ın 21.08.2024 günü saat 15.22 ile 15.26 saatleri arasında mutfak karşısında bulunan boş oda tabir edilen yerde olduğu kaydedilirken, saat: 15.32 sıralarına kadar Arif Güran'ın evinin içerisi ve diğer odalarda evin içerisinde hareketli bulunmaya devam ettiği belirtildi.

Güran'ın 21.08.2024 günü saat:15.36 sıralarında ahırın arka kısmına geçiş yaptığı, daha sonra Arif Güran'ın ikametine girdiği, ikamette bulunduğu ifade edilen raporda, 21.08.2024 günü saat:15.41'de ahırın arka kısmına tekrar geçtiği ve saat:15.42'de ikameti ile Arif Güran'ın ikameti arasında bulunan yolda olduğu ve saat:15.43 gibi Arif Güran'ın evinin önünde olduğu kaydedildi.

AMCA 16:10'DA EVDEN AYRILDI

Amca Salim Güran'ın saat: 15.52 sıralarında Arif Güran'ın ikametinde bulunduğu sırada Mehmet Selim Ata adına kayıtlı telefonu aradığı, 31 saniyelik görüşmesinin olduğu ifade edilen raporda, saat:16.08'de ahırın arka kısmında bulunduğu ve saat:16.10 sıralarında ise Arif Güran'ın evinden ayrıldığı kaydedildi.

Arif Güran'ın evinden ayrılıp Uzunbahçe tarafında bulunan mısır tarlasına doğru hareket eden Salim Güran'ın saat: 16.13 ile saat: 16.35 arası iletişim kaydı olmadığından bu dakikalarda nerede olduğunun tespit edilemediği belirtilen raporda, aynı gün saat: 16.35 sıralarında Uzunbahçe tarafında bulunan mısır tarlasına bulunduğu, mısır bahçesinin olduğu bölgede hareketli olduğu, saat:18.30 sıralarına kadar mısır tarlası ve civarında olduğu şahsın bu bölgede hareketli olduğu ifade edildi.

Salim Güran'ın saat: 18.30'dan sonra Tavşantepe köyüne doğru hareket ettiği, daha sonra köye geldiği, saat: 18.38 ile saat:18.56 arası Arif Güran'ın ikameti civarında bulunduğu ve saat:18.57 gibi hareketlenerek Uzunbahçe tarafında bulunan mısır tarlasının olduğu bölgeye doğru hareket ettiği bildirilen raporda, saat:19.00 sıralarında Uzunbahçe tarafında bulunan mısır tarlasına doğru giderken saat 19.05 ile saat 19.16 arası tam yerini tespit edilemeyen bir bölgede bulunduğu, bu bölgede hareketli olduğu, daha sonra aynı gün saat:19.19 sıralarında mısır tarlasının olduğu yere gittiği, saat:20.01'e kadar bu bölgeden baz verdiği, aynı gün saat:20.10 sıralarında Tavşantepe köyünde bulunduğu kaydedildi.

AKŞAM CESEDİN YANINDA

Salim Güran'ın kullandığı telefonun 21.08.2024 günü saat: 22.47 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve aynı gün saat:22.55'de ayrıldığı belirten raporda, ayrıca Salim Güran ifadesinde 21.08.2024 günü Uzunbahçe Köyüne gittiğini beyan ederken, yapılan çalışmalarda 21.08.2024 günü ya da gecesi Uzunbahçe Köyüne gitmediği kaydedildi.

Güran'ın 19.08.2024 günü saat:13.28 sıralarında Uzunbahçe tarafında bulunan mısır tarlasında bulunduğu ifade edilen raporda. saat: 13.57 sıralarında Uzunbahçe Köyüne doğru hareketlendiği, saat: 14.00 sıralarında Uzunbahçe Köyünde bulunduğu, aynı gün saat: 14.11 sıralarında Uzunbahçe Köyünden ayrılıp saat: 14.15 sıralarında mısır tarlasına geldiğinin değerlendirildiği bildirildi.

Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran (DHA)

AĞABEY ENES DE EVDE

Ağabey Enes Güran'ın kullandığı telefonun FİTS kayıtlarının incelendiğine yer verilen raporda, 21.08.2024 günü saat:14.30 sıralarında ikametinde olduğu saat: 15.41'e kadar GPRS almaya devam ettiği, 15.41'de ikametinden baz verdiği ve saat:15.51'e kadar da evinin içerinde ve müştemilatında bulunduğu kaydedildi.

Enes Güran'ın 21.08.2024 günü saat:15.57'de Salim Güran'ın evine geçiş yaptığı burada bulunduğu belirtin raporda, saat:16.04 arası yerinin tam tespit edilemediği bir bölgede bulunduğu ifade edildi.

Enes Güran'ın saat:16.11 gibi kendi evine doğru yöneldiği, daha sonra saat 17.50'ye kadar kendi ikametinde ve müştemilatında bulunduğu ara ara hareketli olduğu kaydedilen raporda, 21.08.2024 günü saat 17.50'den sonra ikametin dışında bulunduğu, ikamet çevresinde hareketli olduğu daha sonra aynı gün saat:18.13 sıralarında okul civarına yakın bir bölgede telefonunu kapattığı ya da kapandığı, 22.08.2024 günü saat:04.44'de telefonun açıldığı bildirildi.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran (DHA)

ANNE AYNI SAATLERDE EVDE

Anne Yüksel Güran'ın kullandığı telefonun IITS kayıtları incelendiğinde, 21.08.2024 günü saat:14.28-15.38 sıralarında ikametinde ve müştemilatında olduğu belirtilen raporda, saat:15.39 ile saat:16.39'a arası yine ikameti ve müştemilatında bulunduğu aynı gün saat:16.39 dan sonra yine kendi ikamet ve müştemilatında bulunmaya devam ettiği ve hareketli olduğuna dikkat çekildi.

Nevzat Bahtiyar (DHA)

NEVZAT AMCA SALİM'İ ARADI NARİN'İN EVİNE GELDİ

Narin'in cesedini gömen komşu Nevzat Bahtiyar'ın kullandığı telefonun 11TS kayıtlarının incelendiği belirtilen raporda. 21.08.2024 günü saat:15.08 sıralarında Salim Güran'ı arayıp 42 saniye görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı ifade edildi.

Nevzat Bahtiyar'ın saat:15.10 sıralarında Arif Güran ile Salim Güran'ın evinin arasında bulunan parke yol ve Arif Güran'ın evinin yakınlarında olduğu kaydedilen raporda, aynı gün saat: 15.18'de Arif Güran'ın evinin çok yakınlarında bulunduğu, saat: 15.26 gibi Arif Güran'ın ikametinin önüne geldiği belirtildi.

Bahtiyar'ın saat: 15.27'de evin içerisinde ev ve müştemilatında olduğu aynı gün saat: 15.35'e kadar evde ve müştemilatında bulunmaya devam ettiği belirtilen raporda, daha sonra 15.40 sıralarında okul civarına yakın olduğu belirtildi. Güran'ın saat: 15.57'de ise, tarla kısmında olduğu ve saat: 16.00 sıralarında ise Narin Güran'ın cesedinin olduğu bölgede olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, Bahtiyar'ın Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerden saat:16.35 sıralarında ayrılarak Tavşantepe köyüne doğru geldiği ifade edildi.

RAPORUN DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜNDE 4'ÜNÜN BİR ARADA OLDUĞU İFADE EDİLDİ

Raporun genel olarak yapılan değerlendirme bölümünde bilirkişi şu ifadeleri kullandı: "21.08.2024 günü anne Yüksel Güran'ın saat:14.28'de ikametinde olduğu aynı gün saat: 16.39'a kadar kendi ikametinde bulunmaya devam ettiği ve ikameti dışında bir yerde olmadığı değerlendirilmektedir. Salim Güran'ın 21.08.2024 günü saat: 14.52 sıralarında ikametinden çıktığı, saat 15.19'a kadar Arif Güran'ın ikameti ve yakınlarında bulunduğu, saat: 15.20 de Arif Güran'ın ikametine geldiği giriş yaptığı, daha sonra evin arka tarafında bulunan ahır kısmına geçip geri Arif Güran'ın ikametine girdiği ve saat: 16.10'a kadar Arif Güran'ın evinde ve müştemilatında olduğu bildirildi.

Salim Güran'ın, Nevzat Bahtiyar ile 21.08.2024 günü saat:15.10 ile saat:15.40 arası hareketlerinin uyumlu olduğu birlikte oldukları değerlendirilmektedir. Enes Güran'ın 21.08.2024 günü saat:14.30 sıralarında kendi ikametinde bulunduğu ve aynı gün saat: 15.41'den 15.51'e kadar ikametinde bulunmaya devam ettiği belirtildi. Enes Güran'ın saat:15.57 sıralarında Salim Güran'ın ikametine geçtiği 16.06 sıralarına kadar Salim Güran'ın ikameti civarında bulunduğu değerlendirilmektedir.

Nevzat Bahtiyar'ın 21.08.2024 günü saat:15.08'de Salim Güran ile telefon ile görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı belirtildi. Bahtiyar'ın Arif Güran'ın ikameti ve civarında olduğu, aynı gün saat:15.27 sıralarında Arif Güran'ın evine geldiği evde bulunduğu kaydedildi. Bahtiyar'ın aynı gün saat: 15.35'e kadar Arif Güran'ın ikametinde olduğu ve daha sonra ayrıldığı, saat:16.00 sıralarında Narin Güran'ın cesedin bulunduğu yerde olduğu belirtilirken, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar isimli şahısların olay günü olan 21.08.2024 günü saat:15.10 ile saat:15.40 arası hareketlerinin uyumlu olduğu birlikte olduğu değerlendirilmektedir."