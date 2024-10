Bayırlı Gıda’nın biber salçasından gıda boyası çıktı!

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı. Kekik yerine yabancı maddeler, bal yerine taklit ürünler, zeytinyağı yerine tohum yağları tespit edildi.

BİBER SALÇASINDA GIDA BOYASI

Bakanlık tarafından yayınlanan 10 Ekim 2024 tarihli listede "Bayırlı Gıda" adlı firmaya ait biber salçasında gıda boyası olduğu tespit edildiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bayırlı Gıda'nın biber salçasında gıda boyası olduğunu açıkladı (Instagram ekran görüntüsü)

YARI FİYATINA İNDİRİP SATMIŞLAR

Firma sosyal medya adresleri üzerinden ürünlerini satarken, biber salçasıyla ilgili ilan dikkat çekti. Firmanın 20 kiloluk ev yapımı organik biber salçasında kampanya yaptığı ve fiyatının 2 bin TL'den bin liraya indirdiği görüldü.

PEKMEZDEN İLAÇ ÇIKTI

Bakanlık tarafından yayınlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmasına ait Pekmek Dünyası ve Lukaçi markalarında ilaç etken eden maddesi tespit edildiği açıklandı.

"1980'DEN GÜNÜMÜZE..."

Bakanlığın yayınlamış olduğu listede ürününe hile karıştıran ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atan "Pekmez Dünyası"nın internet sitesine girişte "1980'den günümüze..." yazısı dikkat çekti.

Pekmez Dünyası adlı firmanın internet sitesi (Ekran görüntüsü)

"DÜRÜST, DİSİPLİNLİ..."

Firma internet sitelerinin hakkımızda kısmında kendileri için "Dürüst, disiplinli, ilkeli kalite standartlarını daima en üst seviyede belirleyerek, en verimli hizmet düşüncesiyle sizlerle daha da büyümeye hazırız." şeklinde bahsettiği de görüldü.

ADANA KEBABI YERİNE BAKIN NE YEDİRMİŞLER

Konya'da faaliyet gösteren Cavlaklar Restoran müşterilerine Adana Kebabı yerine sakatat yedirdiği ortaya çıktı. Bakanlık tarafından ifşalanan üründe "kalp" olduğu belirtildi.

Öte yandan Kısmetoğlu Beyti Et ve Et Ürünleri'ne ait Danamet markasının kangal sucuğunda "Kanatlı Et" tespit edildi. Ayrıca Şükrü Kasapoğlu Sucukları Et ve Et Ürünleri'nin kasap köftesinde de kanatlı et çıktı.

ÜRÜNLERİN İÇİNDEKİ MADDELER TESPİT EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

VATANDAŞIN SAĞLIĞIYLA OYNUYORLAR

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

İŞTE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK VE TAKLİT-TAĞŞİŞ YAPILMIŞ ÜRÜNLER

