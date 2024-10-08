Marka farklı firma ile hile aynı! Bakanlık Onay Ticaret’in oyununu ifşaladı

Tüketicilerin korunması ve üreticilerin de yaptıkları hatalardan dönmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı önemli hamlede bulundu. Bakanlık 2 Ekim 2024'te Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları tek tek ifşa etti.

LİSTEYE YENİ FİRMALAR EKLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları ifşalamaya devam ederken, listeye yeni firma ve ürünler eklendi.

ZEYTİNYAĞI VE BALDA OYUN!



Vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmalara son olarak sızma zeytinyağı ve çiçek balında da usulsüzlük yapanlar eklendi.

Fırsatçılar vatandaşa sızma zeytinyağı diye tohum yağları yedirdiği ortaya çıktı.

Tarım Bakanlığı'nın ifşaladığı ürünler arasında yer alan Ayvalık Yörem zeytinyağı

AYNI FİRMA FARKLI MARKA

Onay Ticaret'e ait olan ve Ege Ayvalık, Egem Güzelyalı, Yeni Vakıf Gurme, Yeni Körfez, Lüx Ayvalık, Ayvalık, Ege Tarım Birlik, Ayvalık Yörem, Ege İrem, Şirince Taş Baskı markalarında zeytinyağı yerine tohum yağı olduğu tespit edildi. Awe Laboratories, Sezer, Yeni Vakıf ve Rem markalarında da zeytinyağı yerine tohum yağı kullanıldığı belirtildi. Öte yandan Avni Erel markasında ise daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı görüldü.

ÇİÇEK BALINDA BALDA HİLE!

Balsu Gıda'ya ait Erzurum Birlik Bal markasının Çiçek balında ise taklit ve tağşiş yaptığı anlaşıldı.

Tarım Bakanlığı'nın ifşaladığı ürünler arasında yer alan Erzurum Birlik Bal