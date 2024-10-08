Marka farklı firma ile hile aynı! Bakanlık Onay Ticaret'in oyununu ifşaladı
Taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri Tarım ve Orman Bakanlığı ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık 2 Ekim'de yayınladığı listeye yeni firmaları da ekledi. Listede en çok dikkat çeken ise Onay Ticaret oldu. Onay Ticaret, farklı markalarla aynı hileyi kullanarak vatandaşları kandırdı. İşte detaylar...
Tüketicilerin korunması ve üreticilerin de yaptıkları hatalardan dönmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı önemli hamlede bulundu. Bakanlık 2 Ekim 2024'te Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları tek tek ifşa etti.
LİSTEYE YENİ FİRMALAR EKLENDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları ifşalamaya devam ederken, listeye yeni firma ve ürünler eklendi.
ZEYTİNYAĞI VE BALDA OYUN!
Vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmalara son olarak sızma zeytinyağı ve çiçek balında da usulsüzlük yapanlar eklendi.
Fırsatçılar vatandaşa sızma zeytinyağı diye tohum yağları yedirdiği ortaya çıktı.
AYNI FİRMA FARKLI MARKA
Onay Ticaret'e ait olan ve Ege Ayvalık, Egem Güzelyalı, Yeni Vakıf Gurme, Yeni Körfez, Lüx Ayvalık, Ayvalık, Ege Tarım Birlik, Ayvalık Yörem, Ege İrem, Şirince Taş Baskı markalarında zeytinyağı yerine tohum yağı olduğu tespit edildi. Awe Laboratories, Sezer, Yeni Vakıf ve Rem markalarında da zeytinyağı yerine tohum yağı kullanıldığı belirtildi. Öte yandan Avni Erel markasında ise daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı görüldü.
ÇİÇEK BALINDA BALDA HİLE!
Balsu Gıda'ya ait Erzurum Birlik Bal markasının Çiçek balında ise taklit ve tağşiş yaptığı anlaşıldı.