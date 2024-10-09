Pekmez Dünyası ürünlerine hile bulaştırdı! Bakanlık listeyi yayınladı

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı. Kekik yerine yabancı maddeler, bal yerine taklit ürünler, zeytinyağı yerine tohum yağları tespit edildi.

PEKMEZDEN İLAÇ ÇIKTI

Bakanlık tarafından yayınlanan "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde Pekmez Dünyası Gıda Pazarlama Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmasına ait Pekmek Dünyası ve Lukaçi markalarında ilaç etken eden maddesi tespit edildiği açıklandı.

"1980'DEN GÜNÜMÜZE..."

Bakanlığın yayınlamış olduğu listede ürününe hile karıştıran ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atan "Pekmez Dünyası"nın internet sitesine girişte "1980'den günümüze..." yazısı dikkat çekti.

Pekmez Dünyası adlı firmanın internet sitesi (Ekran görüntüsü)

"DÜRÜST, DİSİPLİNLİ..."

Firma internet sitelerinin hakkımızda kısmında kendileri için "Dürüst, disiplinli, ilkeli kalite standartlarını daima en üst seviyede belirleyerek, en verimli hizmet düşüncesiyle sizlerle daha da büyümeye hazırız." şeklinde bahsettiği de görüldü.

ADANA KEBABI YERİNE BAKIN NE YEDİRMİŞLER

Konya'da faaliyet gösteren Cavlaklar Restoran müşterilerine Adana Kebabı yerine sakatat yedirdiği ortaya çıktı. Bakanlık tarafından ifşalanan üründe "kalp" olduğu belirtildi.

Öte yandan Kısmetoğlu Beyti Et ve Et Ürünleri'ne ait Danamet markasının kangal sucuğunda "Kanatlı Et" tespit edildi. Ayrıca Şükrü Kasapoğlu Sucukları Et ve Et Ürünleri'nin kasap köftesinde de kanatlı et çıktı.

ÜRÜNLERİN İÇİNDEKİ MADDELER TESPİT EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

VATANDAŞIN SAĞLIĞIYLA OYNUYORLAR

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

İŞTE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK VE TAKLİT-TAĞŞİŞ YAPILMIŞ ÜRÜNLER

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor