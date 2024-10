Taklit ve tağşiş ürünlere karşı harekete geçildi: Hileli ürünler anında açıklanacak

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024

Firma Adı: AF-TALHA ET TARIM HAYVANCILIK YEM GIDA NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ

Marka: LOKMANET ET ÜRÜNLERİ

Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

Parti/Seri No: 1.0209

İlçe: Merkez

İl: AFYONKARAHİSAR

Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024

Firma Adı: AFYON TURKUAZ ET VE ET ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Marka: TURKUAZ ET

Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

Parti/Seri No: Stt: 30.12.2022

İlçe: Merkez

İl: AFYONKARAHİSAR

Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024

Firma Adı: AHMET ERÇOBAN

Marka: -

Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

Parti/Seri No: -

İlçe: Merkez

İl: AFYONKARAHİSAR

Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024

Firma Adı: AHMET İRFAN ACAR

Marka: CAN ACAR BAHARATLARI

Ürün Adı: Kekik

Uygunsuzluk: Yabancı Madde Tespiti

Parti/Seri No: 5

İlçe: Yenimahalle

İl: ANKARA

Ürün Grubu: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024

Firma Adı: AKDAŞ ET ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ

Marka: SAĞLAM ET

Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Sucuk

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Parti/Seri No: 01.03.2024

İlçe: Merkez

İl: BOLU

Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024

Firma Adı: ALİ YILMAZ

Marka: -

Ürün Adı: Zeytinyağı (1 Litre)

Uygunsuzluk: -

Parti/Seri No: -

İlçe: Şarköy

İl: TEKİRDAĞ

Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024

Firma Adı: ALMANFOUSH SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ

Marka: ŞAM MERALARI

Ürün Adı: Yarım Yağlı Taze Eritme Peyniri

Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti

Parti/Seri No: 12.03.2024

İlçe: Hendek

İl: SAKARYA

Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024

Firma Adı: ALTILAR TARIM GIDA TEM. MALZ. HAY. TAŞ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

Marka: KUZEYLİ

Ürün Adı: Yarım Yağlı Dil Peyniri (1000 G)

Uygunsuzluk: Süt Yağı Harici Yağ Tespiti, Bitkisel Yağ Tespiti

Parti/Seri No: 061

İlçe: Merkez

İl: SİNOP

Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri