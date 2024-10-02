Taklit ve tağşiş ürünlere karşı harekete geçildi: Hileli ürünler anında açıklanacak

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: AF-TALHA ET TARIM HAYVANCILIK YEM GIDA NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ
Marka: LOKMANET ET ÜRÜNLERİ
Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 1.0209
İlçe: Merkez
İl: AFYONKARAHİSAR
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: AFYON TURKUAZ ET VE ET ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Marka: TURKUAZ ET
Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: Stt: 30.12.2022
İlçe: Merkez
İl: AFYONKARAHİSAR
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: AHMET ERÇOBAN
Marka: -
Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: -
İlçe: Merkez
İl: AFYONKARAHİSAR
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: AHMET İRFAN ACAR
Marka: CAN ACAR BAHARATLARI
Ürün Adı: Kekik
Uygunsuzluk: Yabancı Madde Tespiti
Parti/Seri No: 5
İlçe: Yenimahalle
İl: ANKARA
Ürün Grubu: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: AKDAŞ ET ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
Marka: SAĞLAM ET
Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Sucuk
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 01.03.2024
İlçe: Merkez
İl: BOLU
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: ALİ YILMAZ
Marka: -
Ürün Adı: Zeytinyağı (1 Litre)
Uygunsuzluk: -
Parti/Seri No: -
İlçe: Şarköy
İl: TEKİRDAĞ
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: ALMANFOUSH SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ
Marka: ŞAM MERALARI
Ürün Adı: Yarım Yağlı Taze Eritme Peyniri
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 12.03.2024
İlçe: Hendek
İl: SAKARYA
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri
Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: ALTILAR TARIM GIDA TEM. MALZ. HAY. TAŞ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Marka: KUZEYLİ
Ürün Adı: Yarım Yağlı Dil Peyniri (1000 G)
Uygunsuzluk: Süt Yağı Harici Yağ Tespiti, Bitkisel Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 061
İlçe: Merkez
İl: SİNOP
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri