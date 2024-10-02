Taklit ve tağşiş ürünlere karşı harekete geçildi: Hileli ürünler anında açıklanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden taklit ve tağşiş ürünlere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğinde yeni bir adım atarak, taklit ve hileli ürünleri anlık olarak teşhir edecek yeni bir sisteme geçiyor. Bu dijital uygulama ile tüketiciler, sağlığa zararlı ya da taklit edilen ürünlerle ilgili bilgilere çok daha hızlı ve şeffaf bir şekilde ulaşabilecekler. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı 2024 taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi...