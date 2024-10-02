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Haberler Galeri Taklit ve tağşiş ürünlere karşı harekete geçildi: Hileli ürünler anında açıklanacak

Taklit ve tağşiş ürünlere karşı harekete geçildi: Hileli ürünler anında açıklanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden taklit ve tağşiş ürünlere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğinde yeni bir adım atarak, taklit ve hileli ürünleri anlık olarak teşhir edecek yeni bir sisteme geçiyor. Bu dijital uygulama ile tüketiciler, sağlığa zararlı ya da taklit edilen ürünlerle ilgili bilgilere çok daha hızlı ve şeffaf bir şekilde ulaşabilecekler. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı 2024 taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.10.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 10:55
Taklit ve tağşiş ürünlere karşı harekete geçildi: Hileli ürünler anında açıklanacak

Taklit, tağşiş ve hileli gıdalar, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr internet sitesinde erişime açıldı. Tüm sonuçlar, guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde gerçek zamanlı olarak paylaşılacak.

17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik kapsamında yapılan laboratuvar testleri sonucunda, pek çok ürünün taklit veya tağşiş yapıldığı belirlendi. Bu ürünler arasında, farklı yağların zeytinyağı gibi piyasaya sürülmesi ya da peynirde margarin kullanımı gibi vakalar dikkat çekiyor. Bakanlık, tüketicilerin doğru bilgiye ulaşması için bu tür sahtecilik olaylarına karışan firmaların isimlerini, ürünlerin markalarını ve seri numaralarını resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar…

Taklit ve tağşiş ürünlere karşı harekete geçildi: Hileli ürünler anında açıklanacak

Kamuoyu Duruyu Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: A.Ç.S. AVCI ÇAY SANAYİ İBRAHİM AVCI - İBRAHİM AVCI
Marka: AVCI SEZON ÇAY
Ürün Adı: Siyah Çay
Uygunsuzluk: Gıda Boyası Tespiti
Parti/Seri No: A-005
İlçe: Sarıçam
İl: ADANA
Ürün Grubu: Bitki, Çay ve Kahve Ürünleri

Kamuoyu Duruyu Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: MUTLU TOLGA GIDA TAR. HAYV. ORM. ÜRÜN. İNŞ. NAK. PET. PEYZ. TUR. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ
Marka: LAZZ BAKKAL
Ürün Adı: Yarım Yağlı Eritme Peyniri
Uygunsuzluk: Nişasta Tespiti
Parti/Seri No: 0510
İlçe: Merkez
İl: AFYONKARAHİSAR
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: MUTLU TOLGA GIDA TAR. HAYV. ORM. ÜRÜN. İNŞ. NAK. PET. PEYZ. TUR. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ
Marka: YEŞİLILGAZ
Ürün Adı: Yarım Yağlı Tulum Peyniri
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Süt Yağı Harici Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 1205
İlçe: Merkez
İl: AFYONKARAHİSAR
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: 3M GIDA
Marka: AYVALIK SAFİR
Ürün Adı: Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)
Parti/Seri No: 17
İlçe: Köşk
İl: AYDIN
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: 3M GIDA
Marka Adı: EDREMİT HASAT
Ürün Adı: Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)
Parti/Seri No: 10
İlçe: Efeler
İl: AYDIN
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: 3M GIDA
Marka: FURKAN DOĞAL
Ürün Adı: Sızma Zeytinyağı (1 Litre)
Parti/Seri No: 17
İlçe: Köşk
İl: AYDIN
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: ADAPEY SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
Marka: ADAPEY
Ürün Adı: Yarım Yağlı Örgü Peyniri
Uygunsuzluk: Nişasta Tespiti, % Nem Oranının Yüksek Olması, % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 11.06.2024
İlçe: Arifiye
İl: SAKARYA
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Taklit ve tağşiş ürünlere karşı harekete geçildi: Hileli ürünler anında açıklanacak

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: AFFAN KİRALAMA YEDEK PARÇA TARIM GIDA AKARYAKIT İNŞ. NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Marka: PEYNİR KEYFİ
Ürün Adı: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti, % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 1311
İlçe: Seyhan
İl: ADANA
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: AFFAN KİRALAMA YEDEK PARÇA TARIM GIDA AKARYAKIT İNŞ. NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Marka: PEYNİR KEYFİ
Ürün Adı: Tost Peyniri (Yarım Yağlı Taze Eritme Peyniri)
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 1811
İlçe: Seyhan
İl: ADANA
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: AF-TALHA ET TARIM HAYVANCILIK YEM GIDA NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ
Marka: BURHANET KANGAL
Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 1.12.20
İlçe: Merkez
İl: AFYONKARAHİSAR
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Taklit ve tağşiş ürünlere karşı harekete geçildi: Hileli ürünler anında açıklanacak

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: AF-TALHA ET TARIM HAYVANCILIK YEM GIDA NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ
Marka: LOKMANET ET ÜRÜNLERİ
Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 1.0209
İlçe: Merkez
İl: AFYONKARAHİSAR
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: AFYON TURKUAZ ET VE ET ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Marka: TURKUAZ ET
Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: Stt: 30.12.2022
İlçe: Merkez
İl: AFYONKARAHİSAR
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: AHMET ERÇOBAN
Marka: -
Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Parti/Seri No: -
İlçe: Merkez
İl: AFYONKARAHİSAR
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: AHMET İRFAN ACAR
Marka: CAN ACAR BAHARATLARI
Ürün Adı: Kekik
Uygunsuzluk: Yabancı Madde Tespiti
Parti/Seri No: 5
İlçe: Yenimahalle
İl: ANKARA
Ürün Grubu: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: AKDAŞ ET ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK İNŞAAT EMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
Marka: SAĞLAM ET
Ürün Adı: Isıl İşlem Görmüş Sucuk
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 01.03.2024
İlçe: Merkez
İl: BOLU
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: ALİ YILMAZ
Marka: -
Ürün Adı: Zeytinyağı (1 Litre)
Uygunsuzluk: -
Parti/Seri No: -
İlçe: Şarköy
İl: TEKİRDAĞ
Ürün Grubu: Bitkisel Yağlar

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: ALMANFOUSH SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ
Marka: ŞAM MERALARI
Ürün Adı: Yarım Yağlı Taze Eritme Peyniri
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 12.03.2024
İlçe: Hendek
İl: SAKARYA
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: ALTILAR TARIM GIDA TEM. MALZ. HAY. TAŞ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Marka: KUZEYLİ
Ürün Adı: Yarım Yağlı Dil Peyniri (1000 G)
Uygunsuzluk: Süt Yağı Harici Yağ Tespiti, Bitkisel Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 061
İlçe: Merkez
İl: SİNOP
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Taklit ve tağşiş ürünlere karşı harekete geçildi: Hileli ürünler anında açıklanacak

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: ALTILAR TARIM GIDA TEM. MALZ. HAY. TAŞ. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Marka: TEKVAR
Ürün Adı: Çeşnili Tost Peyniri (1000 G)
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti, % Yağ Oranının Düşük Olması
Parti/Seri No: 061
İlçe: Merkez
İl: SİNOP
Ürün Grubu: Süt ve Süt Ürünleri

Kamuoyu Duyuru Tarihi: 02.10.2024
Firma Adı: ALTIN KASAP - NEVZAT ÖKSÜZOĞLU
Marka: -
Ürün Adı: Dana Parça Et
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Parti/Seri No: 27.01.2024
İlçe: Seyhan
İl: ADANA
Ürün Grubu: Et ve Et Ürünleri