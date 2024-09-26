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Sevgilisini çağırdı kocasını öldürttü! Cinayeti dedektifler çözdü

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 12:37 Güncelleme: 26.09.2024 12:38
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Sevgilisini çağırdı kocasını öldürttü! Cinayeti dedektifler çözdü

Tekirdağ'da kan donduran bir cinayeti dedektifler çözdü. İntihar süsü verilen Şerafettin Sezer'in korkunç bir plana kurban gittiği ortaya çıktı. Sezer'in eşi Z.S.'nin eve sevgilisini çağırarak uyuyan kocasını şarj kablosu ile boğdurduğu öğrenildi. Cani eş ve sevgilisi gözaltına alındı.

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