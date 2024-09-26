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Adana'da trafikte katliam! Yaya geçidindeki feci kaza kamerada...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 12:54 Güncelleme: 26.09.2024 13:15
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Adana’da trafikte katliam! Yaya geçidindeki feci kaza kamerada...

Adana'da bir kadın yaya geçidinden karşıdan karşıya geçerken durmaları için araçlara el kaldırdı. Buna rağmen durmayan araçlardan biri Elvan Özdemir'e çarptı. Yaşanan kaza sonrası Özdemir hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. İşte detaylar...

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