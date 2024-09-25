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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 13:06 Güncelleme: 25.09.2024 13:26
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Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil Yunus Emre Geçti’nin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı başından vurarak şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı. 19 yaşında ve 26 suç kaydı bulunan katil zanlısı Geçti ifadesinde “Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm” dedi.

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