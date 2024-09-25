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İzmir Konak'ta feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 13:27 Güncelleme: 25.09.2024 13:52
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İzmir Konak’ta feci kaza! Otomobil alt geçide uçtu: 3 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde alt geçide düşen otomobilde bulunan 3 kişi öldü, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. A Haber muhabiri Tayfun Er canlı yayında kazaya ilişkin önemli detaylara yer verdi.

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