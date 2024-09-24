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Yunus Emre Geçti'nin annesi konuştu: O polisin yerine keşke ben ölseydim

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 24.09.2024 14:17 Güncelleme: 24.09.2024 14:30
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Yunus Emre Geçti’nin annesi konuştu: O polisin yerine keşke ben ölseydim

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti, "Keşke polisimiz değil de ben ölseydim" dedi.

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