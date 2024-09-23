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Silahlı saldırıda şehit olan polis Şeyda Yılmaz için tören

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 11:21 Güncelleme: 23.09.2024 11:28
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Silahlı saldırıda şehit olan polis Şeyda Yılmaz için tören

İstanbul'da görevi başındayken silahlı saldırıya uğrayan ve şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için tören düzenlendi. Yılmaz, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Sivas'a gönderildi.

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