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Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti 7 yılda nasıl katile dönüştü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 07:06 Güncelleme: 25.09.2024 07:14
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Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti 7 yılda nasıl katile dönüştü?

İstanbul Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı. 19 yaşında 26 suç kaydı olan Geçti'nin serbest olması, adli kontrol uygulamasını tartışmaya açtı. Öte yandan suç makinesi genç mahalleliyi canından bezdirirken, yılbaşında ayağından vurulduğu ortaya çıktı.

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