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İstanbul'u birbirine katmıştı! Sinop'u da karıştırdığı ortaya çıktı! Savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen'den polise tehdit

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 12:53 Güncelleme: 25.09.2024 12:58
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İstanbul’u birbirine katmıştı! Sinop’u da karıştırdığı ortaya çıktı! Savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen’den polise tehdit

İstanbul Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren ve eski cumhuriyet savcısının oğlu olduğu ortaya çıkan Görkem Sertaç Göçmen'in, Sinop'ta yeni bir olaya karıştığı ortaya çıktı. 2 bekçiye hakaret ettiği öğrenilen Göçmen'in, 3 polisi de kurusıkı silahla tehdit ettiği ortaya çıktı.

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