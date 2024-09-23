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Henüz 1 yıllık evliydi... Şehit polisin nikahından yürek burkan kareler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 14:51 Güncelleme: 23.09.2024 15:09
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Henüz 1 yıllık evliydi... Şehit polisin nikahından yürek burkan kareler

İstanbul Ümraniye'de suç makinesi Yunus Emre Geçti tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz'ın şehit olmasa sabah izne ayrılarak ailesinin yanına gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Şehit Yılmaz'ın yaklaşık 1 yıl önce göreve başladığı ve bir yıllık evli olduğu bildirilirken, ahaber.com.tr yürek burkan karelere ulaştı.

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