Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti: Keşke ben ölseydim

Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti'nin annesi Pınar Geçti, "Keşke polisimiz değil de ben ölseydim" dedi.

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